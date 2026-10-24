ग्वालियर में इस्लाम कबूलने से इनकार पर नर्सिंग छात्रा पर चाकू से वार, अदनान गिरफ्तार
ग्वालियर के माधौगंज में एक नर्सिंग छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में पीड़िता घायल हो गई। पीड़िता का आरोप है कि अदनान खान ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।
ग्वालियर के माधौगंज में इस्लाम कबूलने से इनकार करने पर एक नर्सिंग छात्रा पर चाकू से हमला कर दिया गया। इसमें छात्रा के गले पर गंभीर चोट आ गई। पीड़िता ने मुख्य आरोपी अदनान खान पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी अदनान खान, सोफी खान और सरफराज खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पीड़िता के गले पर चोट
घटना तोमर कॉलोनी, गुड़ा इलाके की बताई जा रही है। हमले में छात्रा के गले पर चोट लगी है।पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले की जांच जारी है। छात्रा का आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने उस पर चाकू से हमला किया।
इस्लाम कबूलवाले का दबाव
छात्रा ने खुद को बचाने के लिए पीछे हटने की कोशिश की। इससे चाकू उसके गले को छूता हुआ निकल गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में अदनान खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा का कहना है कि आरोपी उस पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव बना रहा था।
अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी
पीड़िता का कहना है कि आरोपी अदनान ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इसी विवाद के दौरान उस पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। आरोपों से जुड़े सभी तथ्यों को जांच के बाद स्पष्ट किया जाएगा।
दो गिरफ्तार
थाना माधौगंज पुलिस ने छात्रा की शिकायत के आधार पर अदनान खान, सोफी खान और सरफराज खान के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अदनान खान और सरफराज खान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिव्या तिवारी के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी।
पिड़िता की शिकायत पर कार्रवाई
पुलिस ने पीड़िता के बयान और शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस सोशल मीडिया से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बना सकती है। आरोपी और छात्रा के बीच इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत, मैसेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी।
नाबालिग है पीड़िता
पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने कथित आपत्तिजनक सामग्री किन लोगों को भेजी और उसका इस्तेमाल छात्रा को धमकाने के लिए किस तरह किया। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं। पीड़िता नाबालिग है।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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