Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news muslim youth with hindu girl in hotel leading to uproar in ujjain
नाम बदल कर होटल में हिन्दू युवती के साथ था मुस्लिम युवक, उज्जैन में हंगामा

नाम बदल कर होटल में हिन्दू युवती के साथ था मुस्लिम युवक, उज्जैन में हंगामा

संक्षेप:

उज्जैन में एक होटल में तब अफरातफरी का माहौल देखा गया जब एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिन्दू युवती के साथ पकड़ लिया।

Wed, 26 Nov 2025 11:22 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के एक होटल में उस समय अफरातफरी मच गई जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को साथ लेकर एक मुस्लिम युवक और हिन्दू युवती को एक कमरे से पकड़ लिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि युवक मुस्लिम समुदाय का था जिसने धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की। बताया जाता है कि युवक युवती दोनों पिछले 4 दिन से होटल में रुके थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उज्जैन शहर के महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गली नंबर 7 स्थित एक होटल में बुधवार को तब हंगामा हो गया जब हिंदू संगठनों ने महाकाल थाना पुलिस की मदद से एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को एक साथ कमरे में पकड़ लिया। हिंदूवादी संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताते हुए पुलिस ने ऐक्शन लेने की मांग की। हालांकि मुस्लिम युवक बचकर होटल से फरार हो गया।

महाकाल थाना पुलिस युवकी को पूछताछ के लिए थाने ले आई। वहां उससे पूछताछ की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के एक कार्यकर्ता ने दावा किया कि फरार मुस्लिम युवक की पहचान सारंगपुर निवासी के रूप में हुई है। उसने एक साल पहले होटल किराए पर लिया था। युवती 6 महीने पहले उज्जैन आई थी। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपना नाम समीर नायक बताकर और ओबीसी जाति का फर्जी पहचान पत्र बनवाकर युवती से दोस्ती की।

हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि महाकाल क्षेत्र बेहद संवेदनशील है फिर भी इलाके में होटल बिना किसी आईडी प्रूफ के लोगों को रूम दे रहे हैं। पिछली बार लड़की अपने भाई के साथ आई थी। इस बार किसी पारिवारिक मित्र के साथ आई थी लेकिन किसी भी बार आईडी नहीं ली गई। वहीं युवती ने पूछताछ में बताया है कि युवक ने गलत नाम और पहचान बताकर उससे दोस्ती की थी।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|