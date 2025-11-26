नाम बदल कर होटल में हिन्दू युवती के साथ था मुस्लिम युवक, उज्जैन में हंगामा
उज्जैन में एक होटल में तब अफरातफरी का माहौल देखा गया जब एक हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को हिन्दू युवती के साथ पकड़ लिया।
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के एक होटल में उस समय अफरातफरी मच गई जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को साथ लेकर एक मुस्लिम युवक और हिन्दू युवती को एक कमरे से पकड़ लिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि युवक मुस्लिम समुदाय का था जिसने धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की। बताया जाता है कि युवक युवती दोनों पिछले 4 दिन से होटल में रुके थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उज्जैन शहर के महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गली नंबर 7 स्थित एक होटल में बुधवार को तब हंगामा हो गया जब हिंदू संगठनों ने महाकाल थाना पुलिस की मदद से एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को एक साथ कमरे में पकड़ लिया। हिंदूवादी संगठनों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताते हुए पुलिस ने ऐक्शन लेने की मांग की। हालांकि मुस्लिम युवक बचकर होटल से फरार हो गया।
महाकाल थाना पुलिस युवकी को पूछताछ के लिए थाने ले आई। वहां उससे पूछताछ की जा रही है। हिंदू जागरण मंच के एक कार्यकर्ता ने दावा किया कि फरार मुस्लिम युवक की पहचान सारंगपुर निवासी के रूप में हुई है। उसने एक साल पहले होटल किराए पर लिया था। युवती 6 महीने पहले उज्जैन आई थी। आरोप है कि मुस्लिम युवक ने अपना नाम समीर नायक बताकर और ओबीसी जाति का फर्जी पहचान पत्र बनवाकर युवती से दोस्ती की।
हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि महाकाल क्षेत्र बेहद संवेदनशील है फिर भी इलाके में होटल बिना किसी आईडी प्रूफ के लोगों को रूम दे रहे हैं। पिछली बार लड़की अपने भाई के साथ आई थी। इस बार किसी पारिवारिक मित्र के साथ आई थी लेकिन किसी भी बार आईडी नहीं ली गई। वहीं युवती ने पूछताछ में बताया है कि युवक ने गलत नाम और पहचान बताकर उससे दोस्ती की थी।
खबर अपडेट हो रही है।