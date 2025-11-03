MP: खंडवा में मस्जिद के इमाम के पास से 19 लाख के नकली नोट, SIT करेगी जांच

संक्षेप: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र की मस्जिद में नामाज पढ़ाने वाले एक मौलाना के कमरे से करीब 19 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है।

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र से रविवार को देर शाम मस्जिद में नामाज पढ़ाने वाले एक मौलाना के कमरे से करीब 19 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपी मौलाना जुबेर अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मालूम चला है कि आरोपी मौलाना जुबेर पड़ोसी जिले बुरहानपुर के हरिपुरा का स्थायी निवासी है। उसके खिलाफ लूट और चोरी जैसे 6 अपराधिक मामले दर्ज हैं।

उसे 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने 10 लाख के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। रविवार को इसकी जानकारी लगने पर गांव वालों की मदद से खंडवा पुलिस ने भी आरोपी के कमरे से 19 लाख 78 हजार रुपये के पांच सौ के नोटों के बंडल बरामद किए। पुलिस को मौके से पेपर काटने का कटर, दो कैंची, दो मोबाइल और पेपर सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाला हेयर ड्रायर मिला।

हालांकि, पुलिस को फिलहाल नोट छापने के उपकरण नहीं मिले। आरोपी महाराष्ट्र पुलिस के कब्जे में है। खंडवा पुलिस ने भी मामले की जांच के लिए SIT गठित की है। इस एसआईटी में खंडवा एएसपी महेंद्र तारणेकर समेत दो थानों के थाना प्रभारी और साइबर एक्सपर्ट शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने पुलिस को आरोपी के ठहरने की जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में मस्जिद कमेटी पर केस दर्ज किया जा सकता है।

वहीं प्रकरण पर मुस्लिम समाज की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। खंडवा शहर काजी सैय्यद निसार अली ने आरोपी जुबेर अंसारी को कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने दूसरी मस्जिद कमेटियों से अपील की है कि वे पुलिस तस्दीक के बाद ही बाहर से आए इमामों को काम पर रखें। इस बीच खंडवा डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम मालेगांव गई है। टीम आरोपी से पूछताछ करेगी। पुलिस पता लगाएगी कि नकली नोटों की सप्लाई कहां से की जा रही थी।