एमपी में आग का तांडव; 13 की मौत, 4-4 लाख की मदद का ऐलान, बरसी कांग्रेस
मध्य प्रदेश में दिवाली की रात तीन शहरों में आग लगने की दर्दनाक घटनाओं में 13 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं।
दीपावली की रात मध्य प्रदेश के 3 शहरों में आग का तांडव दिखा। इन घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई। कटनी के बरही में एक तीन मंजिला मकान में आग लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई जबकि सिवनी के छपारा में सराफा व्यापारी के घर शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 6 ने दम तोड़ दिया। उज्जैन के नागझिरी में दुकान में आग का धुआं फैलने से 107 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है।
कटनी के बरही में सोमवार रात करीब 12 बजे पूरन अग्रवाल की क्रॉकरी दुकान में आग लगी, जिसने देखते ही देखते तीन मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल, उनकी पत्नी चंद्रकला, बहू पूनम और परिवार के तीन बच्चों आर्या (14), अन्वी (6) तथा दो महीने के मासूम की मौत हो गई। परिवार के दो सदस्य रितेश अग्रवाल और उनकी भाभी किसी तरह बाहर निकलकर बच गए।
मकान में रखे किराना और प्लास्टिक के ज्वलनशील सामान के कारण आग तेजी से फैली। दमकल वाहनों की पाइप में खराबी के कारण आग बुझाने और राहत कार्य में बाधा आने की बात सामने आई है। बरही, विजयराघवगढ़, कैमोर और कटनी से दमकल वाहन बुलाए गए। जेसीबी से दीवार तोड़कर बचाव अभियान चलाया गया, जो सुबह तक जारी रहा।
सिवनी जिले के छपारा में दीपावली की रात सराफा व्यापारी के मकान में आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई। घटना के समय मकान में परिवार के 10 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से चार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सिवनी के पुलिस अधीक्षक कृष्ण लाल चंदानी के अनुसार शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बिजली के तार बुरी तरह जले मिले हैं। विस्तृत जांच के बाद ही आग लगने के कारणों की पुष्टि हो सकेगी।
उज्जैन के नागझिरी क्षेत्र में दो मंजिला मकान के नीचे बनी दो दुकानों में आग लग गई। आग और धुआं ऊपर स्थित मकान तक पहुंच गया, जहां विश्वकर्मा परिवार के 10 सदस्य फंस गए। स्थानीय लोगों, पुलिस और नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला, लेकिन 107 वर्षीय बुजुर्ग की दम घुटने से मौत हो गई।
कटनी में राहत कार्य में देरी और दमकल वाहनों की खराब स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के सामने नाराजगी जताई। लोगों ने जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे कलेक्टर आशीष तिवारी ने घटना को अपूरणीय क्षति बताते हुए खेद जताया और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने दमकल कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण के लिए नागपुर के फायर इंस्टीट्यूट भेजने की बात भी कही।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी और सिवनी के अग्निकांडों पर दुःख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से चार-चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भाजपा की मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि मैं पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। ये घटनाए राज्य के दमकल विभाग की स्थितियों को भी बयां करती हैं।
जीतू पटवारी ने कहा कि दिवाली के आसपास आग लगने की घटनाओं का बढ़ना स्वाभाविक हैं लेकिन घटनाएं सरकार की तैयारियों की असल स्थिति को भी उजागर करती हैं। जब आग से जुड़ी ऐसी त्रासदी होती है तो अक्सर उनसे निपटने के लिए कोई संसाधन मौजूद नहीं होते हैं। कहीं फायर ब्रिगेड नहीं है तो कहीं उपकरण खराब पड़े हैं। यदि इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी ऐसी कमियां हैं तो ग्रामीण, आदिवासी और अन्य जिलों के हालात का अंदाजा ही लगाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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