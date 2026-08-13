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एमपी के आदिवासी गांवों में रहस्यमयी बीमारी; 7 बच्चों की मौत, चकत्ते के साथ ये लक्षण

By Krishna Bihari Singh
भाषा, बालाघाट
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एमपी के बालाघाट जिले में अज्ञात रहस्यमयी बीमारी से कम से कम सात बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों में बुखार, चकत्ते और गुर्दे प्रभावित होने जैसे लक्षण दिख रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

एमपी के आदिवासी गांवों में रहस्यमयी बीमारी; 7 बच्चों की मौत, चकत्ते के साथ ये लक्षण
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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के आदिवासी गांवों में एक अज्ञात रहस्यमयी बीमारी से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी में तेज बुखार, शरीर पर चकत्ते, खून की कमी और किडनी के भी प्रभावित होने गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीमारी के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए मरीजों के सेंपल नमूने पुणे की प्रयोगशाला भेजे गए हैं। विशेषज्ञों की टीम हालात पर नजर रख रही है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेटर लिखकर प्रभावित गांवों में मेडिकल सुविधाएं भेजने की मांग की है।

इन गांवों में फैली बीमारी

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के अडोरी, मच्छुरदा पंचायत, बोंदारी और कुंडेकसा समेत कई गांवों में यह अज्ञात बीमारी फैली है। इस बीमारी से मौत का नया मामला सोमवार रात दर्ज किया गया जब जिला अस्पताल में उपचार के दौरान 3 साल की बच्ची की मौत हो गई।

7 बच्चों की मौत

इसके साथ ही बीमारी से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि मृत बच्ची की पहचान स्थानीय निवासी सुखचंद धुर्वे की बेटी प्रियंका के रूप में हुई है। उसे नौ अगस्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। सिविल सर्जन डॉ. निलय जैन ने बच्ची की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि वह कई बीमारियों से पीड़ित थी।

इन बच्चों ने गंवाई जान

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. परेश उपल्लव ने बताया कि 26 जून से 6 अगस्त के बीच बोंदारी और कुंडेकसा गांवों के 6 बच्चों की मौत हुई। इनमें लमानिन धुर्वे (13), साहिल धुर्वे (1), पूजा धुर्वे (एक वर्ष नौ माह), सचिन मरकाम (5), प्रीति मरकाम (4) और अरविंद धुर्वे (4) शामिल हैं। एक अन्य बच्चे की सोमवार को बीमारी से मौत की सूचना है। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

क्या हैं बीमारी के लक्षण?

अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. रवींद्र विष्णोई, बाल रोग विशेषज्ञों और स्थानीय मेडिकल टीम ने प्रभावित बच्चों की जांच की है लेकिन बीमारी के सटीक कारण का पता नहीं चल सका है। प्रभावित बच्चों में खून की कमी, शरीर में पानी की कमी, किडनी में समस्या, सर्दी, बुखार, एक्जिमा और फंगल संक्रमण जैसे लक्षण मिल रहे हैं। बच्चों के शरीर पर रहस्यमय चकत्ते उभर रहे हैं।

दिग्विजय सिंह ने लिखा लेटर

अधिकारियों ने बताया कि मरीजों के सेंपल जांच के लिए पुणे स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट का इंतजार है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एम्स की एक टीम भी बालाघाट पहुंच रही है। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेटर लिखकर जिले में बच्चों की मौतों की ओर ध्यान दिलाया है।

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40 से 50 बच्चे लड़ रहे जिंदगी की जंग

दिग्विजय सिंह ने गंभीर चिंता जताते हुए दावा किया कि बालाघाट के बिरसा आदिवासी विकासखंड में पिछले एक हफ्ते में दूषित पानी और संक्रामक बीमारियों के कारण 11 बच्चों की मौत हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब तक 100 से अधिक बच्चों को बालाघाट जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 40 से 50 बच्चे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

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जिला अस्पताल का बच्चा वार्ड मरीजों से भरा

दिग्विजय सिंह ने आदिवासी नेता शुभम उइके के हवाले से कहा कि जिला अस्पताल का बच्चों का वार्ड मरीजों से भर गया है। अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। बोंदारी गांव के मजदूर समरू धुर्वे के दो बच्चों की मौत हुई। इसी तरह पांच अन्य बच्चों की तेज बुखार से मौत होने का दावा भी पत्र में किया गया है।

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पीड़ितों के लिए 10 लाख की मदद देने की मांग

दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव को चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ प्रभावित गांवों का दौरा करने और वहां कैंप लगाने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने हर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को एयर एम्बुलेंस से नागपुर, रायपुर या भोपाल ले जाने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार को बच्चों के इलाज का खर्च उठाना चाहिए।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

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