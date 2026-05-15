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अब एमपी के श्योपुर में तरबूज खाने से शख्स की मौत का दावा; बेटा गंभीर, क्या लक्षण?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
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श्योपुर में तरबूज खाने के बाद एक शख्स की मौत हो गई जबकि उसके बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। रात में सीने में जलन के बाद उन्होंने ठंडक के लिए तरबूज खाया था, जिससे तबीयत और बिगड़ गई। 

अब एमपी के श्योपुर में तरबूज खाने से शख्स की मौत का दावा; बेटा गंभीर, क्या लक्षण?

अब मध्य प्रदेश के श्योपुर में तरबूज खाने के बाद एक शख्स की मौत का दावा किया गया है। यही नहीं उसके बेटे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। बेटा अस्पताल में भर्ती है। सुसनेर निवासी इंद्र सिंह परिहार अपने बेटे विनोद के साथ किराए पर रहते थे। गुरुवार रात को बेचैनी महसूस होने के बाद शुक्रवार को उन्होंने ठंडक के लिए तरबूज खाया जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में पिता ने दम तोड़ दिया जबकि बेटे का इलाज जारी है। हालांकि मौत का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चलेगा।

एक दिन पहले भी तबीयत हुई थी खराब

जानकारी के अनुसार, सुसनेर शाजापुर निवासी इंद्र सिंह परिहार अपने बेटे विनोद के साथ श्योपुर में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने किराए के मकान में रहते थे। इंद्र सिंह ड्राइवर का काम करते थे। परिजनों का कहना है कि गुरुवार रात को खाना खाने के बाद पिता-पुत्र की तबीयत हल्की खराब हुई थी। दोनों ने सीने में जलन और बेचैनी की शिकायत की थी।

अचानक हालत बिगड़ी, क्या लक्षण?

शुक्रवार को एक बार फिर दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी और सीने में जलन महसूस होने लगी।गर्मी और बेचैनी से राहत पाने के लिए दोनों ने ठंडक के लिए तरबूज खाया। बताया जा रहा है कि तरबूज खाने के कुछ ही देर बाद उनकी हालत अचानक ज्यादा खराब हो गई। दोनों को उल्टी, घबराहट और तेज बेचैनी होने लगी।

बेटे की हालत नाजुक

परिजन तत्काल उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। इंद्र सिंह की हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश कोटा ले जाते समय रास्ते में ही इंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं बेटे विनोद का इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगी असल वजह

डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों की तबीयत किस कारण बिगड़ी। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध फूड पॉइजनिंग का माना जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगा कि किस वजह से पिता पुत्र की तबीयत बिगड़ी।

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सुरक्षित खाद्य पदार्थ लेने की सलाह

मृतक इंद्र सिंह अपने पीछे पत्नी संगीता और तीन बेटों विनोद, राजा और देवा को छोड़ गए हैं। परिवार की एक अन्य सदस्य राधिका भी श्योपुर में उनके साथ रहती थीं। घटना की सूचना मिलते ही रिश्तेदारों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और गर्मी में खानपान को लेकर चिंता जता रहे हैं।डॉक्टरों ने भी लोगों को गर्मी के मौसम में सावधानी बरतने और ताजे एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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