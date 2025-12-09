MP: खंडवा में वक्फ की जमीन बता अवैध कब्जा; फोर्स के बीच गरजा बुलडोजर
एमपी के खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने सिहाड़ा गांव में दरगाह मस्तान पीर के पास से बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटा दिया। इस दौरान 6 थाने की पुलिस मौजूद रही।
एमपी के खंडवा जिले के सिहाड़ा गांव में मंगलवार को तब हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने दरगाह मस्तान पीर के पास से अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान 6 थाने की पुलिस मौजूद रही। इससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर ने बताया कि ग्राम सिहाड़ा में कुछ लोगों ने सरकार की जमीन को वक्फ की संपत्ति बता कर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर अवैध कब्जों को हटा दिया है।
बताया जाता है कि यह ऐक्शन ग्राम पंचायत की शिकायत के बाद किया गया। ग्राम पंचायत ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन दिया था। इसी शिकायत के आधार पर प्रशासन की टीम गांव पहुंची और अवैध कब्जे जमींदोज कर दिए। सिहाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान का कहना है कि जिस जगह को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है। वह सरकारी जमीन है। ग्राम पंचायत ने जमीन पर मार्केट बनाने का निर्णय लिया है।
सिहाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान ने कहा कि हमने इस साल फरवरी में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस दिया था। उनकी ओर से कहा गया कि जमीन वक्फ की है आप वहां बाजार नहीं बना सकते हैं। इसके बाद सिहाड़ा ग्राम पंचायत ने तहसीलदार से गुहार लगाई थी। तहसीलदार की ओर से भी कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया गया था लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया।
कब्जाधारियों ने पूरे गांव को वक्त की संपत्ति बताकर भोपाल में अपील कर दी। वहीं स्थानीय वक्फ कमेटी के रियाज खान का कहना है कि यह 40 हजार स्क्वेयर फिट की वक्फ संपत्ति है। अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान राजस्व और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। दरगाह क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि जिला प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चला कर सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है।