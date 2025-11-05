Hindustan Hindi News
इंदौर में धंसा 5 साल पुराने ओवरब्रिज का हिस्सा; निगम ने चूहों पर मढ़ा दोष

संक्षेप: इंदौर में करीब 75 साल पुराने ओवरब्रिज का एक हिस्सा धंसने के पीछे नगर निगम की महापौर परिषद के एक सदस्य ने चूहों पर दोष मढ़ दिया। वहीं इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने दावे को खारिज कर दिया है। 

Wed, 5 Nov 2025 12:04 AMKrishna Bihari Singh भाषा, इंदौर
इंदौर में करीब 75 साल पुराने ओवरब्रिज का एक हिस्सा धंस गया। ओवरब्रिज का हिस्सा धंसने के पीछे नगर निगम की महापौर परिषद के एक सदस्य ने चूहों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इंजीनियरिंग विशेषज्ञों ने इस चौंकाने वाले दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह घटना ट्रैफिक के दबाव के बीच पुल के मेंटिनेंस में कमी के कारण हुई।

अधिकारियों ने बताया कि इंदौर शहर के बेहद व्यस्त मार्ग पर स्थित शास्त्री ब्रिज का हिस्सा रविवार को धंस गया था। इसमें पांच गुणा सात फुट का गड्ढा हो गया था। इस घटना के बाद नगर निगम ने गड्ढे की मरम्मत के साथ ही पुल की संरचना से जुड़ा सुधार कार्य शुरू कर दिया है।

नगर निगम की महापौर परिषद में लोक निर्माण विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने मंगलवार को कहा कि शास्त्री ब्रिज में कोई भी गड़बड़ नहीं है। इस पुल पर चूहों का आतंक जरूर है। मोटे-मोटे चूहों ने फुटपाथ के पास कई बिल बना कर पुल को खोखला कर दिया है। इस कारण पुल का एक हिस्सा धंस गया था।

प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि चूहों के प्रकोप से निपटने के लिए शास्त्री ब्रिज के फुटपाथ को सीमेंट-कंक्रीट की नयी परत चढ़ाकर मजबूत किया जा रहा है और नागरिकों को ताकीद की गई है कि वे पुल पर बैठे जरूरतमंद लोगों को खाने-पीने की चीजें न दें। 40 लाख रुपये की लागत से शास्त्री ब्रिज की मरम्मत के काम को मंजूरी दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत के इस काम को भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों के मुताबिक शहर के ‘श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस’ (एसजीएसआईटीएस) के सिविल इंजीनियरिंग विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अंजाम दिया जा रहा है। एसजीएसआईटीएस, सरकारी सहायताप्राप्त स्वायत्त संस्थान है।

इन विशेषज्ञों में शामिल एक शख्स ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि शास्त्री ब्रिज का एक हिस्सा धंसने की घटना सचेत करने वाली है। पुल पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है और यह घटना पुल के रख-रखाव में कमी के कारण हुई।

चूहों के कारण पुल में इतना बड़ा गड्ढा नहीं हो सकता और यह घटना संरचनात्मक संकट का परिणाम है। उन्होंने बताया कि मानकों के मुताबिक 25 साल से ज्यादा पुराने हर पुल की मजबूती और इसकी भारवहन क्षमता का नियमित परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि हादसों की आशंका को खत्म किया जा सके।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
