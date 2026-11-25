गुना जिला अस्पताल में बेकाबू कार का कहर, गर्भवती महिला समेत 7 लोगों को कुचला
गुना जिला अस्पताल परिसर में ड्यूटी के बाद लौट रहे डॉक्टर की कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा गई। हादसे में गर्भवती समेत 4 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हो गए। लोगों ने कार उठाकर घायलों को निकाला।
मध्य प्रदेश के गुना जिला अस्पताल परिसर में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहे डॉक्टर की कार अचानक बेकाबू हो गई और परिसर में मौजूद लोगों को कुचलते हुए दीवार में जा घुसी। हादसे में 9 महीने की गर्भवती महिला समेत 4 महिलाएं और दो बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कार को उठाकर उसके नीचे दबे घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
डॉक्टर चला रहे थे गाड़ी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कार डॉक्टर सुभाष सोनकर चला रहे थे। डॉक्टर जिला अस्पताल में ड्यूटी करने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान अस्पताल परिसर में अचानक कार अनियंत्रित हो गई। कार ने एक के बाद एक 7 लोगों को टक्कर मारी और फिर दीवार में जा घुसी। गनीमत रही कि दीवार से टकराने के बाद कार रुक गई, वरना हादसा और भी गंभीर हो सकता था।
9 महीने की गर्भवती भी चपेट में आई
हादसे में नौ महीने की गर्भवती महिला भी जख्मी हुई है। वह सोनोग्राफी कराने अस्पताल पहुंची थी।महिला के परिजनों के मुताबिक, वे आवन गांव से आए थे। वे लोग परिसर में खड़े थे, तभी तेज स्पीड कार उनकी तरफ आई और गर्भवती महिला समेत परिवार के कई सदस्यों को टक्कर मार दी। कार की चपेट में आने से महिला घायल हो गई। अस्पताल में उसकी जांच की गई और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
एक हादसे में दोनों पैर टूटे
इस दुर्घटना में घायल चंदन की कहानी भी बेहद दर्दनाक है। सुबह ही एक अन्य वाहन की टक्कर से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वह प्लास्टर चढ़वाने के बाद घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी डॉक्टर की कार ने उसे फिर टक्कर मार दी। इस बार उसका दूसरा पैर भी फ्रैक्चर हो गया।
तेज रफ्तार में टक्कर, गाड़ी उठाकर निकाले घायल
प्रत्यक्षदर्शी धर्मवीर सिंह ढिल्लो के मुताबिक, कार तेज रफ्तार में अस्पताल परिसर में दाखिल हुई। कार चला रहे ड्राइवर का उस पर से कंट्रोल खो गया। कार महिलाओं और बच्चों की तरफ बढ़ गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए कार को ऊपर उठाया और नीचे दबे घायलों को बाहर निकाला। आरएमओ डॉ. पीएन धाकड़ ने बताया कि हादसे में चार महिलाएं और दो बच्चे घायल हुए हैं। सभी का उपचार किया जा रहा है।
ड्राक्टर को चक्कर आने के कारण गाड़ी पर से छूटा कंट्रोल
बताया जाता है कि डॉक्टर सुभाष सोनकर की तबीयत खराब थी। ड्राइविंग के दौरान ही उनको चक्कर आ गया। इस कारण उनका कार पर से कंट्रोल खत्म हो गया। डॉक्टर के पास अपना ड्राइवर भी है, लेकिन बुधवार को वे खुद गाड़ी चला रहे थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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