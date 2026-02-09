एमपी के मुरैना में बड़ा हादसा, मुरैना में मंदिर की छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत
मुरैना जिले के अहरौली गांव में माता मंदिर की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि एक दंपती समेत 6 लोग घायल हैं। यह हादसा मंदिर में गुंबद बनाने के लिए पुरानी छत तोड़ते समय हुआ।
मुरैना के अहरौली गांव में चामड़ माता मंदिर की छत गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 3 बच्चियों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब मंदिर में गुंबद निर्माण के लिए पुरानी और कमजोर छत को तोड़े बिना काम चल रहा था। सतीश गौड़ अपनी पत्नी के साथ प्रसाद चढ़ाने आए थे और उन्होंने कुछ बच्चियों को अंदर बुलाया तभी छत ढह गई। 150 साल पुराने इस मंदिर में हुए हादसे से पूरे गांव में शोक है।
कैसे चपेट में आई बच्चियां?
बताया जा रहा है कि मुंगावली गांव के सतीश गौड़ अपनी पत्नी पृथ्वी के साथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने पहुंचे थे। उन्होंने प्रसाद देने के लिए कुछ बच्चियों को मंदिर के भीतर बुला लिया। इसी बीच पुरानी छत की पटिया गिर गई और नीचे बैठी बच्चियां मलबे में दब गईं। इस हादसे में वैष्णवी सिकरवार, छाया गोस्वामी और करिश्मा गोस्वामी की मौत हो गई है। वहीं दुर्घटना में छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मलबा हटाकर घायलों को निकाला बाहर
मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और मलबा हटाकर घायलों और शवों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही एसडीएम जौरा शुभम शर्मा सहित पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को कैलारस अस्पताल में भर्ती कराया। स्थानीय निवासी लालू शर्मा ने कहा चामड़ माता के इस मंदिर की स्थापना करीब 150 साल पहले हुई थी। शुरुआत में यह मंदिर केवल चबूतरे के रूप में था।
छत को हटाए बिना बनवाया जा रहा था गुंबद
करीब 7 साल पहले ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके दीवारें और छोटी पटियाओं के सहारे छत बनवाई थी। फिलहाल पुरानी और कमजोर छत को हटाए बिना गुंबद बनवाया जा रहा था। इसका अतिरिक्त भार छत की पतली पटियाएं सहन नहीं कर सकीं और वे टूट गईं। शुरुआत में यह सिर्फ एक चबूतरे के रूप में था। बाद में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर दीवारें और पटियों के सहारे छत बनवाई थी।
नहीं सह पाई वजन और गिर गई छत
हाल ही में मंदिर पर गुंबद बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कमजोर छत अतिरिक्त भार सहन नहीं कर सकी और यह बड़ा हादसा हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रशासन मामले की जांच की बात कह रहा है, तभी अचानक छत गिर गई और मासूम बच्चे मलबे में दब गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।