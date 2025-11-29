एमपी पुलिस का एक्जाम देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से फरार, बाहर इंतजार करता रहा पिता

संक्षेप: एमपी के सतना जिले में पिता के साथ पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से लापता हो गई। पिता गेट पर बेटी के लौटने का इंतजार करता रहा लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया।

एमपी के सतना जिले में आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अपने पिता के साथ परीक्षा देने आई एक छात्रा परीक्षा केंद्र से ही लापता हो गई। पिता गेट पर बेटी के लौटने का इंतजार करता रहा लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया। वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पिता ने सिविल लाइन थाने में पुलिस से मदद मांगी। बाद में सीसीटीवी की छानबीन में छात्रा किसी शख्स के साथ दूसरे गेट से निकलती दिखी।

थाने में मदद की गुहार प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भिंड जिले की रहने वाली छात्रा अपने पिता के साथ सतना के शेरगंज स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा देने आई थी। पिता उसे परीक्षा केंद्र में भेजकर बाहर उसके लौटने का इंतजार करने लगे। परीक्षा खत्म होने के बाद एक-एक करके सभी अभ्यर्थी बाहर आने लगे लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बेटी नहीं लौटी। घबराए पिता ने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने सिविल लाइन थाने में मदद की गुहार लगाई।

CCTV ने बदली जांच की दिशा सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस तुरंत कॉलेज पहुंची और छानबीन शुरू की। जब पुलिस ने कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो छात्रा परीक्षा खत्म होने के बाद एक अज्ञात युवक के साथ कॉलेज के दूसरे गेट से बाहर निकलती हुई दिखी। यह दृश्य देखकर पिता और पुलिस दोनों हैरान रह गए। इस फुटेज ने गुमशुदगी के इस मामले को पूर्व नियोजित योजना की ओर मोड़ दिया।