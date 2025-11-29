Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news girl who came to satna to take mp police exam absconded from exam centre
एमपी पुलिस का एक्जाम देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से फरार, बाहर इंतजार करता रहा पिता

संक्षेप:

एमपी के सतना जिले में पिता के साथ पुलिस आरक्षक भर्ती की परीक्षा देने आई छात्रा परीक्षा केंद्र से लापता हो गई। पिता गेट पर बेटी के लौटने का इंतजार करता रहा लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया।

Sat, 29 Nov 2025 08:43 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, सतना
एमपी के सतना जिले में आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से अपने पिता के साथ परीक्षा देने आई एक छात्रा परीक्षा केंद्र से ही लापता हो गई। पिता गेट पर बेटी के लौटने का इंतजार करता रहा लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया। वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पिता ने सिविल लाइन थाने में पुलिस से मदद मांगी। बाद में सीसीटीवी की छानबीन में छात्रा किसी शख्स के साथ दूसरे गेट से निकलती दिखी।

थाने में मदद की गुहार

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भिंड जिले की रहने वाली छात्रा अपने पिता के साथ सतना के शेरगंज स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा देने आई थी। पिता उसे परीक्षा केंद्र में भेजकर बाहर उसके लौटने का इंतजार करने लगे। परीक्षा खत्म होने के बाद एक-एक करके सभी अभ्यर्थी बाहर आने लगे लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बेटी नहीं लौटी। घबराए पिता ने कॉलेज प्रबंधन से संपर्क किया लेकिन वहां से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसने सिविल लाइन थाने में मदद की गुहार लगाई।

CCTV ने बदली जांच की दिशा

सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस तुरंत कॉलेज पहुंची और छानबीन शुरू की। जब पुलिस ने कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो छात्रा परीक्षा खत्म होने के बाद एक अज्ञात युवक के साथ कॉलेज के दूसरे गेट से बाहर निकलती हुई दिखी। यह दृश्य देखकर पिता और पुलिस दोनों हैरान रह गए। इस फुटेज ने गुमशुदगी के इस मामले को पूर्व नियोजित योजना की ओर मोड़ दिया।

खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। छात्रा और उस अज्ञात युवक के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए पुलिस की एक टीम सतना स्मार्ट सिटी के 'कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' पहुंची। वहां शहर के प्रमुख चौराहों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि पता चल सके कि दोनों कॉलेज से निकलने के बाद किस दिशा में गए। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पिता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

Madhya Pradesh News
