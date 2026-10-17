इंदौर में गरबा पंडाल में नाबालिग से बदसलूकी, भाजपा नेता पर पॉक्सो में केस
इंदौर के एक गरबा पंडाल में नाबालिग से धक्का-मुक्की और अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक भाजपा नेता पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। भाजपा ने उन्हें नोटिस भी जारी किया है।
इंदौर के एक गरबा पंडाल में नाबालिग से बदसलूकी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने BJP के एक नेता पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। घटना गुरुवार रात की है, जब लड़की को गरबा पंडाल में प्रवेश से रोका गया जिससे विवाद बढ़ गया। वीडियो में नेता बालिका को धक्का देते दिखे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच भाजपा ने भी आरोपी नेता को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
3 दिन के भीतर जवाब तलब
बताया जाता है कि उक्त घटना इंदौर के कनकेश्वरी गरबा पंडाल परिसर में हुई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हीरानगर पुलिस ने भाजपा के जीजाबाई मंडल अध्यक्ष कमल चौहान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी कमल चौहान पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराएं लगाई हैं। घटना के सामने आने के बाद भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी कमल चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
वायरल वीडियो में नाबालिग को धक्का देते दिखे
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार रात की है, जब शहर के पूर्वी क्षेत्र में आयोजित गरबा उत्सव में एक नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ पहुंची थी। बताया जा रहा है कि बालिका गरबा खेलना चाहती थी, लेकिन उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर आयोजन स्थल पर विवाद की स्थिति बन गई।
लड़की को धक्का देते दिखे नेता
घटना के वायरल वीडियो में कमल चौहान बैरिकेडिंग पार करके लड़की के पास पहुंचते हैं और उसे धक्का देते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनको लड़की से 'तू हट जा यहां से' कहते हुए सुना जा सकता है। वहीं, लड़की उनके व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कहती है कि यह ठीक नहीं है। वह पुलिस में शिकायत करने की बात भी कहती नजर आती है। वीडियो सामने आने के बाद घटना चर्चा में आ गई है।
प्रवेश नहीं मिलने पर विवाद
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, लड़की अपने परिजनों के साथ गरबा खेलने के लिए पंडाल पहुंची थी। प्रवेश को लेकर मना किए जाने के बाद आयोजन की व्यवस्था संभाल रहे लोगों और लड़की के साथ आए लोगों के बीच बहस होने की बात सामने आई। आरोप है कि विरोध करने पर लड़की के साथ आए लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि, मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
पुलिस ने दर्ज किया केस
मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद हीरानगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर कमल चौहान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। अब जांच के दौरान घटना की परिस्थितियों, वायरल वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोपों की छानबीन की जाएगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है।
भाजपा ने भी मांगा जवाब, 3 दिन की मोहलत
घटना को लेकर भाजपा संगठन ने भी कदम उठाया है। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कमल चौहान को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी स्तर पर भी चर्चा तेज है। इस घटना ने गरबा पंडालों में प्रवेश व्यवस्था, आयोजकों के व्यवहार और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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