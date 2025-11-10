विदिशा में कचरे से खाना खा रही लड़की का हैरान कर देने वाला VIDEO वायरल; बरसी कांग्रेस

संक्षेप: MP Vidisha Viral Video: मध्य प्रदेश के विदिशा से इंसानियत को झकझोर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की कचरे से खाना खाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोला है।

मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की कचरे के ढेर से खाना निकाल कर खाती नजर आ रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में जब सरकारें करोड़ों की कल्याणकारी योजनाएं चलाने का दावा करती हैं विदिशा की यह तस्वीर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर राज्य सरकार के साथ ही भाजपा को निशाने पर लिया है।

कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा, राज्य सरकार और विदिशा से सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल दागे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो को लेकर कहा कि यह केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्था और शासन की विफलता का प्रतीक है।

जीतू पटवारी ने आगे कहा कि अभी दो दिन पहले ही राहुल गांधी ने मिड डे मील की हैरान कर देने वाली तस्वीर रखी थी जिसमें बच्चों को कागज पर खाना परोसा जा रहा था। उस समय देश स्तब्ध रह गया था। यह संयोग नहीं मध्य प्रदेश सरकार की सच्चाई है। मध्य प्रदेश फिर बीमारू राज्य की श्रेणी में पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा जैसे मोर्चों पर पिछड़ रहा है। वहीं सरकार प्रचार पर फोकस कर रही है।