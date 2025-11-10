Hindustan Hindi News
विदिशा में कचरे से खाना खा रही लड़की का हैरान कर देने वाला VIDEO वायरल; बरसी कांग्रेस

विदिशा में कचरे से खाना खा रही लड़की का हैरान कर देने वाला VIDEO वायरल; बरसी कांग्रेस

संक्षेप: MP Vidisha Viral Video: मध्य प्रदेश के विदिशा से इंसानियत को झकझोर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की कचरे से खाना खाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर भाजपा पर हमला बोला है।

Mon, 10 Nov 2025 06:52 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, विदिशा
मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की कचरे के ढेर से खाना निकाल कर खाती नजर आ रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में जब सरकारें करोड़ों की कल्याणकारी योजनाएं चलाने का दावा करती हैं विदिशा की यह तस्वीर सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर राज्य सरकार के साथ ही भाजपा को निशाने पर लिया है।

कांग्रेस ने इस घटना को लेकर भाजपा, राज्य सरकार और विदिशा से सांसद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल दागे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो को लेकर कहा कि यह केवल एक तस्वीर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्था और शासन की विफलता का प्रतीक है।

जीतू पटवारी ने आगे कहा कि अभी दो दिन पहले ही राहुल गांधी ने मिड डे मील की हैरान कर देने वाली तस्वीर रखी थी जिसमें बच्चों को कागज पर खाना परोसा जा रहा था। उस समय देश स्तब्ध रह गया था। यह संयोग नहीं मध्य प्रदेश सरकार की सच्चाई है। मध्य प्रदेश फिर बीमारू राज्य की श्रेणी में पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा जैसे मोर्चों पर पिछड़ रहा है। वहीं सरकार प्रचार पर फोकस कर रही है।

यह वीडियो विदिशा जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश का आइना है। मध्य प्रदेश में विकास के दावे आसमान छू रहे हैं लेकिन चीख कचरे से रोटी तलाशती भूख की गूंज रही है। विडंबना देखिए यह वही विदिशा है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चुन कर आए हैं। यहां से सत्ता के गलियारों में सुशासन की कहानियां सुनाई जाती हैं लेकिन गरीबी, भूख और बेबसी आम लोगों की तकदीर बन गई है।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
