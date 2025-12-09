Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news gas spread in girls hostel in ujjain many students fell ill
उज्जैन के हॉस्टल में फैली गैस, 15 लड़ियों की बिगड़ी तबीयत; 2 का ICU में इलाज

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर कस्बे में एक हॉस्टल में अज्ञात गैस और धुआं फैलने से 15 छात्राएं बीमार पड़ गईं। घटना रविवार रात को हुई। सोमवार की सुबह को भी गैस से कुछ के बीमार पड़ने की खबर है।

Dec 09, 2025 01:18 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, उज्जैन
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर कस्बे में रविवार रात एक हॉस्टल में अज्ञात गैस और धुआं फैल गया। इससे 15 छात्राएं बीमार पड़ गईं। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 5 छात्राओं ने सोमवार को सुबह फिर से गैस से बेचैनी होने की सूचना दी। इसके बाद उनको उज्जैन के चरक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इनमें से 2 को आईसीयू में भर्ती कराया गया है।

उज्जैन के कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की गई है। सभी की हालत सामान्य है। धुएं के कारण सभी घबरा गईं। इसमें कुछ भी गंभीर नहीं है। सभी की हालत स्थिर है। अधिकारी धुएं के स्रोत की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद साफ हो पाएगा कि गैस किसी वाहन से निकली थी या किसी अन्य वजह से फैली।

छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल के बाहर से धुएं जैसी गैस खिड़कियों से कमरों तक पहुंची। धुएं के कारण छात्राओं को आंखों में जलन, खांसी चलने से सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिससे छात्रावास में अफरा-तफरी मच गई। हास्टल के कर्मचारियों ने तुरंत सभी प्रभावित छात्राओं को महिदपुर के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक दिनेश जैन बोस और प्रशासन के अधिकारी (एसडीएम, एसडीओपी) अस्पताल पहुंचे। एक लड़की ने बताया कि हॉस्टल के बाहर दशहरा मैदान में कुछ गाड़ियां आई थीं। इसके बाद अचानक धुएं जैसी गैस खिड़कियों से कमरे तक पहुंची। फिर उन्हें आंख में जलन होने लगी और तेज खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत होने लगी। करीब 15 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई।

हॉस्टल प्रभारी अर्जुन सिंह दावरे ने बताया कि घटना रविवार रात करीब 9:45 बजे हुई। लड़कियों ने उन्हें बताया कि हॉस्टल के बाहर मैदान में कुछ गाड़ियां घूमती देखी गईं। इसके बाद धुएं जैसी कुछ गैस खिड़कियों से कमरे तक पहुंची जिससें लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल सभी लड़कियों की हालत ठीक है। एक छात्रा को उल्टी की शिकायत अभी भी बनी हुई है।

