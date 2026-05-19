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एमपी में भीषण गर्मी के बीच कार में लॉक हो गई 4 साल की बच्ची, मौत; कैसे जा फंसी?

Krishna Bihari Singh भाषा, इंदौर
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एमपी के इंदौर में भीषण गर्मी के बीच एक चार साल की बच्ची की कार में बंद होने से दम घुटने के कारण दुखद मौत हो गई। वह कार के अंदर फंस गई थी। जब परिजनों ने उसे तलाशा तो वह बेसुध मिली।

एमपी में भीषण गर्मी के बीच कार में लॉक हो गई 4 साल की बच्ची, मौत; कैसे जा फंसी?

मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण गर्मी के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां कार में बंद होने से एक 4 साल की बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई। रविवार को खेल-खेल में बच्ची कार के अंदर चली गई और अचानक गाड़ी का लॉक लग जाने के कारण वह अंदर ही फंस गई। भीषण गर्मी के कारण कुछ ही घंटों में उसकी हालत बिगड़ गई। जब काफी देर बाद परिजनों ने उसे ढूंढा तो वह कार में बेहोश मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामला दर्ज कर हर पहलू से जांच कर रही है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दर्दनाक घटना इंदौर के जूनी इंदौर थानाक्षेत्र में हुई। चार साल की बच्ची हाजरा खेल-खेल में ही कार में जा घुसी। इसी बीच कार अचानक लॉक हो गई। इससे बच्ची भीषण गर्मी के बीच कार में ही फंस कर रह गई।

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि रविवार को जब बच्ची कार में थी, तब इस वाहन का ताला लग गया। बच्ची अंदर फंस गई। कुछ घंटे बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो उसको कार में बेसुध हालत में पाया। परिवार के लोग बच्ची को कार से निकाल कर आनन-फानन में अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया।

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पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद सामने आएगी मौत की वजह

अधिकारी ने बताया कि बच्ची की डेड बॉडी का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। पहली नजर में लगता है कि बच्ची की मौत दम घुटने से हुई है। जूनी इंदौर के थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि बच्ची की मौत के मामले की सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। बच्ची की मौत की सटीक वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी।

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खजुराहो में 46.8 डिग्री पहुंचा तापमान

इन दिनों मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में झुलसा देने वाल गर्मी पड़ रही है। राज्य के कई हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में देखे तो मध्य प्रदेश के राजगढ़, विदिशा, खंडवा, रतलाम, खजुराहो, नौगांव, चित्रकूट, अमरकंटक में लू का असर देखा गया। वहीं अनूपपुर, श्योपुर, दतिया और उमरिया जिले में रातें भी गर्म रहीं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) दर्ज किया गया।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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