Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमपी के बालाघाट में आग का गोला बनी बेकाबू कार, 3 जिंदा जले; कैसे हुआ हादसा?

Mar 29, 2026 10:30 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाट
share

मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक खौफनाक हादसा हुआ जहां एक बेकाबू कार में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की जिंदा जलकर मौत हो गई जिनमें एक तीन साल का बच्चा भी शामिल था।

एमपी के बालाघाट में आग का गोला बनी बेकाबू कार, 3 जिंदा जले; कैसे हुआ हादसा?

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ है। बैहर-मलाजखंड मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई। पलटते ही कार में भीषण आग लग गई। इस भयानक दुर्घटना में कार सवार एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। पुलिस के अनुसारए आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार चालक प्रीतम केलकर की पवनी में वेल्डिंग की दुकान है। वह तीन दिन पहले अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पोंडी आया हुआ था। वह शनिवार देर रात अपने माता पिता को लेकर पवनी लौट रहा था। कार में 8 साल की बच्ची पूर्वी राहांगडाले भी उनके साथ थी। शनिवार देर रात तकरीबन ग्यारह बजे के आसपास केवलारी चौराहे के समीप उनकी ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद कार आग का गोला बन गई।

आग इतनी विकराल थी कि उसमें सवार लोगों को कार से बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल पाया। राह चलते लोगों ने किसी तरह कांच तोड़कर पहले पूर्वी राहांगडाले को निकाला, उसके बाद वाहन चला रहे सीतम केलकर (उम्र 30 साल और उसकी मां नानाबाई केलकर (60 वर्ष) को गंभीर अवस्था में निकाला। हादसे की सूचना राह चलते लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पंहुची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

बैहर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली कि केवलारी चौराहे के समीप एक वाहन में आग लग गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राहगीरों ने किसी तरह तीन लोगों को बाहर निकाला। आग के विकराल हो जाने के कारण कार चालक प्रीतम केलकर के पिता नगारची केलकर (65), पत्नि सविता केलकर (28), पुत्र अभि केलकर (3 साल) कार के अंदर ही जिंदा जल गए।

हादसे की जांच की जा रही है। दुर्घटना संभवतः नींद आने के कारण हुई प्रतीत होती है क्योंकि एक मोड़ के बाद कार सीधे सड़क से नीचे उतर गई और हादसे का शिकार हो गई। कार चला रहा युवक प्रीतम केलकर और उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कार में जिंदा जल गए लोगों की डेड बॉडी के अवशेष टुकड़ों में निकाले जा रहे हैं। हादसे के फुटेज विचलित कर देने वाले हैं।

रिपोर्ट- विजेंद्र

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|