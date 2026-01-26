एमपी के रतलाम में गन शॉप में विस्फोट, 4 गंभीर रूप से झुलसे; कैसे हुआ धमाका?
एमपी के रतलाम में एक गन शॉप में धमाका होने के बाद आग लग गई। इसमें दुकान के एक मालिक और एक ग्राहक समेत चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कैसे हुआ हादसा जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश के रतलाम में सोमवार को एक गन शॉप में अचानक जोरदार धमाका होने से भीषण आग लग गई। विस्फोट वेल्डिंग के दौरान हुआ। इस हादसे में दुकान मालिक और एक ग्राहक सहित कुल चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने दुकान सील कर दी है। मौके से वेल्डिंग रॉड और कारतूस के खोखे बरामद किए हैं।
भागते दिखे झुलसे लोग
अधिकारियों ने बताया कि रतलाम के सर्राफा बाजार के पास लक्कड़ पीठा में एक गन शॉप में आग लग गई। हादसे के वीडियो में झुलसे दो लोगों को बाहर निकलकर सड़क पर बदहवास हालत में भागते देखा गया। अधिकारियों के अनुसार, अस्पतालों में भर्ती घायलों की पहचान दुकान मालिक यूसुफ अली, नाजिम हुसैन, शेख रफीकुद्दीन और संदीप पाटीदार के रूप में हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है।
वेल्डिंग से चिंगारी से धमाका
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि बंदूक की दुकान में विस्फोट मरम्मत और वेल्डिंग के दौरान हुआ। वेल्डिंग के कारण धमाका होने से आग लगी। दुकान को सील कर दिया गया है। हथियारों के लाइसेंस की जांच की जा रही है। पुलिस ने दुकान के हथियारों को जब्त कर लिया है। दुकान पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। मौके से वेल्डिंग की कुछ रॉड भी मिली हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि वेल्डिंग से चिंगारी से धमाका हुआ और आग लगी।
फॉरेंसिक टीम ने की छानबीन
घायलों में शामिल संदीप पाटीदार के चाचा जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि उनका भतीजा अपनी लाइसेंसी बंदूक के कारतूस लेने इस दुकान पर गया था। दुकान के शटर की वेल्डिंग के दौरान अचानक धमाका हुआ और आग लग गई। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। मौके पर कारतूसों के कुछ खाली खोखे मिले हैं।