हाईटेंशन लाइन से टच हुआ डंपर, 2 की मौत, एक की हालत नाजुक; एमपी में खौफनाक हादसा
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में एक डंपर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा डंपर का हाइड्रोलिक खराब होने के कारण हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोहड़िया में मंगलवार को खौफनाक हादसा हो गया। एक डंपर के हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। घायल शख्स की हालत नाजुक है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली विभाग से संपर्क कर क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद करवाई।
भागते नजर आए लोग
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस केस दर्ज कर हादसे के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब डंपर एक ढाबे पर जमीन भराव का मटेरियल डाल रहा था।
डंपर अनियंत्रित होने से हादसा
स्थानीय लोगों के मुताबिक, मटेरियल खाली करने के बाद डंपर के हाइड्रोलिक सिस्टम में अचानक खराबी आ गई। डंपर का पिछला हिस्सा पूरी तरह नीचे नहीं आ पा रहा था। गड़बड़ी को सुधारने का काम चल रहा था तभी डंपर अनियंत्रित होकर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टच कर गया। इससे पूरे डंपर में करंट फैल गया और वहां मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में ड्राइवर और एक अन्य शख्स की मौत हो गई।
एक की हालत नाजुक
जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिजली विभाग से संपर्क कर क्षेत्र की पॉवर सप्लाई बंद करवाई ताकि राहत कार्य के दौरान कोई खतरा ना हो। करंट से 40 साल के भुरू सेन (निवासी कोहड़िया) और डम्पर चालक 42 वर्षीय दिनेश सिंह सोंधिया (निवासी ग्राम बड़का) की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय धिरप सिंह सोंधिया को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।