एमपी के सागर जिले में शराब की दुकानों पर डॉक्टरों की तैनाती, कर रहे जांच, बन रही लिस्ट
मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में शराब से 20 से अधिक लोगों की मौत के दो महीने बाद वाइन शॉप पर डॉक्टर लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। क्या है इसका मकसद? इस रिपोर्ट में जानें…
मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा में कथित तौर पर शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन ने एक खास स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है। अब शराब की दुकानों के बाहर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीमें तैनात हैं। ये टीमें नियमित शराब पीने वालों की जांच कर रही हैं। डॉक्टर रोज शराब पीने वालों के खून की जांच कर रहे हैं। ऐसे लोगों की लिवर और किडनी की स्थिति जांची जा रही है। इतना ही नहीं दुकान संचालकों की मदद से रोज आने वाले ग्राहकों की सूची बनाई जा रही है।
किडनी-लिवर की बीमारियों से ग्रसित थे जान गंवाने वाले लोग
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बंडा जहरीली शराब मामले में पीड़ितों ने शराब तो पी रखी थी लेकिन जांच में यह बात सामने आई थी कि वे पहले से ही किडनी और लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। अब जिला प्रशासन की ओर से अब शराब की दुकानों के बाहर कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। लोगों को नशे से दूर रहने को लेकर एक अभियान शुरू किया गया है।
लगाई गईं स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की टीमें
जिलाधिकारी दिलीप कुमार यादव के आदेश पर स्वास्थ्य और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों की ओर से ज्यादा शराब पीने वालों के स्वास्थ्य परीक्षण और काउंसलिंग का अभियान चलाया गया है। सोमवार को सागर शहर, देवरी, रहली, बीना एवं खुरई में संयुक्त टीम की ओर से अभियान चलाकर कुल 97 लोगों की मेडिकल जांच की गई। इस दौरान लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सलाह दी गई।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और आबकारी विभाग की टीम की ओर से मिलकर जिले में चल रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) देवेश पटेरिया ने बताया कि इस अभियान के जरिए शराब पीने वालों को जागरूक किया जा रहा है क्योंकि शराब के सेवन का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है।
जिलाधिकारी की ओर से जारी किया गया आदेश
सीएमएचओ देवेश पटेरिया ने बताया कि शराब पीने से लोगों की मौत की घटनाएं सामने आने के बाद जिलाधिकारी की ओर से एक आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश का पालन करते हुए अब मेडिकल टीमें शराब की दुकानों के पास लोगों के खून की जांच कर रही हैं। विशेष रूप से लोगों के लिवर और किडनी की जांच की जा रही है। लोगों को लिवर और किडनी की स्थितियों को बताकर उनको शराब से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
शराब छोड़ने की दे रहे सलाह
सीएमएचओ देवेश पटेरिया ने बताया कि कई लोगों ने बताया कि वह स्वस्थ हैं और उनको कोई परेशानी नहीं है लेकिन उन्हें समझाया जा रहा है कि असर भले न दिखे लेकिन कल जरूर दिखेगा। ऐसे लोगों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहने और घर-परिवार की सलामती के लिए शराब हमेशा के लिए छोड़ देने की सलाह दी जा रही है।
रेगुलर शराब पीने वालों की हो रही पहचान
वहीं आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि विगत कुछ दिनों में सागर जिले में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिनकी जांच में पाया गया कि मृतकों ने शराब तो पी रखी थी लेकिन उनकी मौत की वजह किडनी और लिवर की गंभीर बीमारी थी। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश पर और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हम शराब की दुकानों पर जाकर नियमित पीने वालों की पहचान कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की जांच करा रहे हैं।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
आबकारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने आगे कहा कि लोगों को शराब नहीं पीने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पूरे जिले में अभियान जारी रहेगा। ज्ञात हो कि सितंबर महीने में बंडा में जहरीली शराब से 20 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस अभियान पर स्थानीय समाज सेवी कपिल स्वामी ने कहा कि बेहतर होता कि प्रशासन झुग्गी-झोपड़ियों में जाकर कैंप लगाता और स्वास्थ्य जांच करता।
नियमित ग्राहकों की बनाई जा रही लिस्ट
वहीं ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सागर जिला प्रशासन ने शराब दुकान संचालकों से नियमित ग्राहकों की लिस्ट तैयार करने को भी कहा है। इन लोगों में वे शामिल हैं जो सुबह 8 बजे दुकान खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। इसका मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो लंबे समय से शराब पी रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों की मेडिकल जांच भी की जा सके। इस कदम का मकसद उन लोगों की पहचान करना है जो लंबे समय से ज्यादा शराब पीने के कारण खतरे में हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।