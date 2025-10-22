गिरा फिर ना उठा; महाकाल मंदिर पहुंचे भक्त की मौत, आखिरी स्टेटस- सांसें हैं उधार
संक्षेप: उज्जैन के महाकाल मंदिर में हर सोमवार को नियमित रूप से भस्म आरती में पहुंचने वाले एक भक्त की मंदिर के गेट नंबर एक पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। शख्स ने अंतिम व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था… सांसे सारी उधार हैं।
उज्जैन के महाकाल मंदिर से एक कौतूहल पैदा करने वाली घटना सामने आई है। बाबा महाकाल के दर्शन और हर सोमवार को नियमित रूप से भस्म आरती में पहुंचने वाले एक भक्त की मंदिर के गेट नंबर एक अवंतिका द्वार पर हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब शख्स का व्हाट्सएप स्टेटस वायरल हो रहा है। यह उसका अंतिम व्हाट्सएप स्टेटस बताया जा रहा है। वायरल व्हाट्सएप स्टेटस के कंटेंट को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे मृत्यु के पूर्वाभास का दावा बता रहे हैं।
वायरल व्हाट्सएप स्टेटस में एआई जनरेटेड एक इमेज का इस्तेमाल किया गया है। इस तस्वीर में एक शख्स भगवान महाकाल का दर्शन करता नजर रहा है। तस्वीर पर लिखा है। मिट्टी का शरीर है, सांसे सारी उधार हैं,दिल तो महाकाल का है, हम तो किरायेदार हैं।
बताया जाता है कि सौरभ राज सोनी (47) बाबा महाकाल के भक्त थे। वह नियमित दर्शन करने मंदिर जाते थे। वह हर सोमवार को भगवान महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल होने पहुंचे थे। वह रविवार रात को सोमवार की भस्म आरती के लिए मंदिर पहुंचे थे। वह रात को डेड बजे के करीब अचानक से मंदिर परिसर में अचेत होकर गिर गए।
मंदिर में मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सौरभ राज सोनी उज्जैन की पार्श्वनाथ सिटी के निवासी थे। उनकी फ्रीगंज क्षेत्र में विनायक कैफे के नाम से चाय की दुकान है। वे हर सोमवार को महाकाल मंदिर की भस्म आरती में नियमित रूप से शामिल होते थे। रविवार रात को वे आरती के लिए मंदिर पहुंचे थे। करीब डेढ़ बजे वह मंदिर के गेट नंबर एक के पास अचानक गिर पड़े। फिर कभी ना उठ सके। श्रद्धालुओं ने सौरभ को सच्चा भक्त बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है।