MP: सात फेरों से पहले बवाल; मंडप में पहुंची 'वो' और दूल्हे पर जताया हक, आगे क्या हुआ?
एमपी के सतना जिले में एक विवाह समारोह में उस समय बवाल मच गया जब एक युवती ने मंडप में पहुंचकर दूल्हे पर अपना हक जता दिया। युवती ने तस्वीरों समेत अन्य सबूत भी पेश किए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
एमपी के सतना जिले में मझगवां कस्बे में शनिवार देर रात एक विवाह समारोह उस समय हंगामे में तब्दील हो गया जब एक युवती ने मंडप में पहुंचकर दूल्हे पर अपना हक जता दिया। युवती ने न केवल खुद को दूल्हे की प्रेमिका बताया वरन तस्वीरों समेत कथित सबूत भी पेश किए। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद कन्या पक्ष ने शादी तोड़ दी। यही नहीं मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। कन्या पक्ष ने पुलिस के सामने वर पक्ष से विवाह में हुए खर्च का हर्जाना दिलाने की मांग की।
तस्वीरों समेत सबूत दिखाए
यह पूरा मामला जिले के मझगवां स्थित मार्कण्डेय पैलेस का है जहां मझगवां निवासी रमेश की शादी सिरमौर में होने वाली थी। विवाह की रस्में चल रही थीं। मेहमान खुशियों में डूबे थे तभी एक युवती विवाह स्थल पर पहुंच गई। युवती सीधे मंडप की ओर बढ़ी और चिल्लाते हुए दूल्हे पर अपना हक जता दिया। उसने खुद को दूल्हें की प्रेमिका बताया और सबूत के तौर पर तस्वीरें एवं अन्य प्रमाण दिखाए। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया।
बवाल के बाद टूट गई शादी
विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर मझगवां पुलिस को आना पड़ा है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घंटों तक दूल्हा, युवती और दोनों परिवारों को समझाकर स्थिति को शांत करने की कोशिश की। हंगामे से कन्या पक्ष बुरी तरह आहत हुआ। कन्या पक्ष ने आरोप लगाया कि दूल्हे और उसके परिवार ने जानबूझकर अपने प्रेम संबंध की असलियत छिपाई और उनके साथ धोखाधड़ी की।
हर्जाना मांगने थाने पहुंचा कन्या पक्ष
अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान और आर्थिक क्षति का हवाला देते हुए कन्या पक्ष ने विवाह को आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। शादी टूटने के बाद दुल्हन सहित कन्या पक्ष के सभी सदस्य मझगवां थाने पहुंचे। उन्होंने दूल्हे पक्ष पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। कन्या पक्ष ने शिकायत देते हुए शादी में हुए खर्चों का पूरा हर्जाना मांगा। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले में जांच शुरू कर दी है।