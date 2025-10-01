mp news bus went into durga pandal in sihora of jabalpur district many injured जबलपुर में दुर्गा पंडाल में जा घुसी बेकाबू बस, 20 से ज्यादा जख्मी; 6 की हालत नाजुक, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश न्यूज़

जबलपुर में दुर्गा पंडाल में जा घुसी बेकाबू बस, 20 से ज्यादा जख्मी; 6 की हालत नाजुक

जबलपुर जिले के सिहोरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। कटनी से जबलपुर जा रही एक तेज रफ्तार बेकाबू बस सड़क किनारे बने दुर्गा पंडाल में जा घुसी। हादसे में 20 से ज्यादा जख्मी हैं जिनमें 6 की हालत नाजुक बताई जाती है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपालWed, 1 Oct 2025 01:36 AM
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा में मंगलवार रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे बने दुर्गा पंडाल में जा घुसी। इसके बाद पंडाल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही सिहोरा पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी को सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां से 6 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

बताया जाता है कि बस (एमपी 49 पी 0251) कटनी से जबलपुर जा रही थी। गौरी तिराहे के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो गया। हादसे की सूचना मिलने पर सिहोर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

बस सीधे पंडाल में जाकर घुस गई। घटना की जानकारी लगते ही सिहोरा एमएलए संतोष बरकड़े घटनास्थल पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों के इलाज की व्यवस्था के लिए डीन को निर्देश दिए गए हैं।

बस में यात्री नहीं थे। वह खाली थी। हादसे के वक्त श्रद्धालु भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बस उन्हें रौंदते हुए चलती चली गई। अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एसपी और कलेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि ब्रेक में गड़बड़ी की चलते बस बेकाबू हुई।

Madhya Pradesh News
