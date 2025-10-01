जबलपुर में दुर्गा पंडाल में जा घुसी बेकाबू बस, 20 से ज्यादा जख्मी; 6 की हालत नाजुक

जबलपुर जिले के सिहोरा में एक बड़ा हादसा हो गया है। कटनी से जबलपुर जा रही एक तेज रफ्तार बेकाबू बस सड़क किनारे बने दुर्गा पंडाल में जा घुसी। हादसे में 20 से ज्यादा जख्मी हैं जिनमें 6 की हालत नाजुक बताई जाती है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा में मंगलवार रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे बने दुर्गा पंडाल में जा घुसी। इसके बाद पंडाल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही सिहोरा पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सभी को सिहोरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां से 6 की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

बताया जाता है कि बस (एमपी 49 पी 0251) कटनी से जबलपुर जा रही थी। गौरी तिराहे के पास पहुंचते ही ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो गया। हादसे की सूचना मिलने पर सिहोर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

बस सीधे पंडाल में जाकर घुस गई। घटना की जानकारी लगते ही सिहोरा एमएलए संतोष बरकड़े घटनास्थल पर पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों के इलाज की व्यवस्था के लिए डीन को निर्देश दिए गए हैं।