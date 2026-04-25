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MP: भिंड में बेकाबू बस ने बाइक सवारों को रौंदा; 3 की मौत, बाइक को 5 KM तक घसीटा

Apr 25, 2026 07:19 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
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एमपी के भिंड के उमरी क्षेत्र में शनिवार को एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार चार युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। 

MP: भिंड में बेकाबू बस ने बाइक सवारों को रौंदा; 3 की मौत, बाइक को 5 KM तक घसीटा

मध्य प्रदेश के भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में शनिवार को दोपहर के वक्त एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहां एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 4 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 युवकों की जान चली गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। टक्कर के बाद चालक बाइक को करीब 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया और बाद में बस छोड़कर फरार हो गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां सुविधाओं की कमी के चलते चौथे युवक को ग्वालियर रेफर किया गया। पुलिस मृतकों की पहचान करने और फरार चालक की तलाश में जुटी है।

तीन की मौत, एक गंभीर जख्मी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 4 युवकों को सामने से टक्कर मार दी। इसमें 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद बस चालक बाइक को अपने वाहन के नीचे फंसाए हुए किशोर सिंह के पुरा से उमरी कस्बे तक करीब 5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया।

चालक फरार

इस दौरान सामने से आ रही एक कार सवार ने बस का पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की। कई बार हॉर्न बजाने के बावजूद बस चालक ने वाहन नहीं रोका और भागने लगा। कुछ दूर जाकर वह रुक गया। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद घबराए यात्री उतरकर इधर-उधर भागने लगे, जिसका फायदा उठा कर चालक फरार हो गया।

मौके पर ही तोड़ा दम

घटना नेशनल हाईवे 552 पर किशोर सिंह का पुरा गांव के नजदीक करीब दोपहर 1:30 बजे की है। बताया जाता है कि बाइक पर सवार 4 युवक जा रहे थे तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और 112 एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को रौन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य दो घायलों को जिला अस्पताल भिंड रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान एक और युवक की मौत हो गई।

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एक की हालत नाजुक

चौथा युवक अभी भी गंभीर हालत में है। उसे बेहतर इलाज के लिए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया। मृतक और घायल युवकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। उमरी थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया गया। तीन युवकों की मौत हो चुकी है जबकि एक का इलाज जारी है। मामले की जांच की जा रही है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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