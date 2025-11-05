Hindustan Hindi News
उज्जैन के बेगमबाग इलाके में फिर चला बुलडोजर, 15 मकान किए ध्वस्त; तैनात रही फोर्स

उज्जैन के बेगमबाग इलाके में फिर चला बुलडोजर, 15 मकान किए ध्वस्त; तैनात रही फोर्स

संक्षेप: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में एकबार फिर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। बताया जाता है कि 2 दर्जन से अधिक मकानों को बुधवार को भारी सुरक्षा बल के बीच हटाने का काम किया गया। 

Wed, 5 Nov 2025 03:56 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, उज्जैन
मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में एकबार फिर बुलडोजर की कार्रवाई सामने आई है। बताया जाता है कि भगवान महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और सिंहस्थ की तैयारियों को देखते हुए करीब 2 दर्जन से अधिक मकानों को बुधवार को भारी सुरक्षा बल के बीच हटाने का काम किया गया। इस अतिक्रमण निरोधक अभियान के लिए बुलडोजर लगाए गए। यह कार्रवाई उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) की ओर से की गई।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यूडीए ने बुधवार को एक बड़ा अभियान चला कर प्रशासन के सहयोग से बेगमबाग इलाके के तीन प्लॉट पर बने 15 मकानों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान फोर्स भी तैनात रही। बताया जाता है कि इलाके में उज्जैन विकास प्राधिकरण के 28 प्लॉट पर कुल 60 मकान बने थे। अब तक 4 बड़ी कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। इस दौरान यहां 26 मकान गिराए जा चुके थे।

इस अतिक्रमण रोधी कार्यवाही के बाद अब 19 मकान और बच गए हैं। बताया जाता है कि इनके प्रकरण अदालतों में विचाराधीन हैं। इन भूखंडों की लीज कई साल पहले ही निरस्त की जा चुकी है लेकिन अवैध कब्जे और निर्माण जारी थे। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावितों को कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले ही नोटिस देकर मकान खाली करा लिए थे। मकान तोड़ने की कार्रवाई बुलडोजर लगाकर की गई। इसके पूर्व पुलिस और प्रशासन के अमले ने मकान तोड़ने की तैयारी कर ली थी। महाकाल क्षेत्र विकास योजना के तहत बेगमबाग को पूरी तरह पुनर्विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र महाकाल मंदिर विस्तार और सुंदरीकरण परियोजना का अहम हिस्सा है।

