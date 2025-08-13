एमपी: मलद्वार से युवक के पेट में पहुंची बॉटल, डॉक्टरों ने ऑपरेशन से निकाला

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक 25 साल के एक युवक के पेट में प्लास्टिक की बॉटल चली गई थी। डॉक्टरों ने उसे मलद्वार से निकालने की कोशिश की लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो ऑपरेशन कर के बॉटल निकाली गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बताया जाता है कि एक 25 साल का युवक कई दिनों से ना तो कुछ खा रहा था और ना ही शौच कर रहा था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसकी जांच की। डॉक्टरों ने युवक के पेट में एक बॉटल देखी। डॉक्टरों ने उसे मलद्वार से ही निकालने की कोशिश की लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो ऑपरेशन कर के बॉटल निकाली गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नौगांव थाना क्षेत्र के इस युवक ने अपने परिवार के लोगों को बताया कि उसने तेल लगाने के दौरान प्लास्टिक की एक बोतल मलद्वार के अंदर डाल ली। इस वजह से वह कई दिनों से ना तो कुछ खा रहा था और ना ही शौच कर रहा था। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। परिवार के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे।

युवक का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि बोतल की लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी जो मलद्वार से होते हुए बड़ी आंत में फंस गई थी। पहले हमने बोतल को मलद्वार से ही बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो बड़ी आंत का ऑपरेशन कर के बॉटल को बाहर निकाला गया।

डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि लगभग ढाई घंटे चले ऑपरेशन के बाद युवक के पेट से बोतल को बाहर निकलने में कामयाबी मिली। ऑपरेशन में उनके साथ अन्य डॉक्टरों की टीम थी। मनोज चौधरी ने यह भी बताया कि यह एक प्रकार की मनोदशा है जिसमें लोग इस तरह की हरकतें कर लेते हैं।