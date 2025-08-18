mp news attempt to disturb religious harmony in maihar idol vandalized in shiva temple मैहर में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश; प्राचीन शिव मंदिर में तोड़ी प्रतिमा, आक्रोश, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news attempt to disturb religious harmony in maihar idol vandalized in shiva temple

मैहर में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश; प्राचीन शिव मंदिर में तोड़ी प्रतिमा, आक्रोश

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि नगर में एक प्राचीन शिव मंदिर में देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और भगवान नंदी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, मैहरMon, 18 Aug 2025 07:39 PM
share Share
Follow Us on
मैहर में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश; प्राचीन शिव मंदिर में तोड़ी प्रतिमा, आक्रोश

मध्य प्रदेश के मैहर जिले में सोमवार को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। यहां संकुटा तालाब के पास स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में देर रात असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया और भगवान नंदी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। सुबह जब श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो खंडित प्रतिमा देखकर उनका गुस्सा भड़क गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।

घटना शहर के वार्ड क्रमांक 6 स्थित शिव मंदिर में हुई। सोमवार को हर दिन की तरह जब भक्तगण पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में विराजमान नंदी महाराज की मूर्ति टूटी पड़ी है। परिसर में रखी कुर्सी भी क्षतिग्रस्त है। यह घटना इलाके में आग की तरह फैली। बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह इलाका लंबे समय से उपद्रवियों का अड्डा बन गया है। रात होते ही शराबियों और जुआरियों का जमावड़ा लग जाता है। इससे माहौल खराब होता है। लोगों का कहना था कि इस संबंध में कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से आज यह नौबत आ गई है।

मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही मैहर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। गुस्साए लोगों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से भी उपद्रवियों के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। इस काम में मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया है। वहीं इलाके के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|