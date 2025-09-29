मैं रोटी बना रही, वो मैगी बना रहे; मां से बात करने के बाद बेटी की मौत, MP में सनसनीखेज वारदात

रात एक 24 वर्षीय प्राइवेट फाइनेंस कंपनी कर्मचारी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पति का दावा है कि पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

मध्य प्रदेश के मैहर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां रविवार देर रात एक 24 वर्षीय प्राइवेट फाइनेंस कंपनी कर्मचारी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पति का दावा है कि पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर 10 लाख रुपए दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान 24 साल की सचि मिश्रा के रूप में हुई है। वह मूल रूप से सतना जिले के सभापुर की रहने वाली थी और मैहर में एचडीबी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थी। सचि की शादी साल 2023 में रीवा जिले के सिमरिया निवासी 27 साल के अतुल मिश्रा से हुई थी, जो प्राइवेट बैंक में कर्मचारी है। दोनों वर्तमान में मैहर के हरनामपुर रोड पर किराए के मकान में रह रहे थे।

वही, सचि के भाई रजनीश तिवारी ने बताया कि घटना से कुछ देर पहले ही उसने मां से फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान सचि ने कहा था मैं रोटी बना रही हूं और वो (पति) मैगी बना रहे हैं। परिवार का आरोप है कि इसी मैगी में जहर मिलाकर सचि की हत्या की गई है। सचि के भाई रजनीश ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, शादी के बाद से ही अतुल और उसके परिवार वाले 10 लाख रुपए नकद, प्लॉट और गाड़ी की मांग कर रहे थे। साथ ही अतुल आए दिन बहन से मारपीट करता था और मायके वालों से बात करने तक से रोकता था। उन्होंने आंगे बताया कि यह कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश है।

वहीं, पति अतुल मिश्रा ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि रविवार रात पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। गुस्से में वह घर से बाहर चला गया और रात करीब 10 बजे लौटा तो सचि गिलास में कोई घोल पी रही थी। कुछ देर बाद वह बेहोश होकर गिर गई। अतुल का कहना है कि उसने पड़ोसी की मदद से पत्नी को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है।