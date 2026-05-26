पांच दिनों तक बेटे की लाश के साथ घर में बैठी रह मां, जिंदा करने की कोशिश; MP में खौफनाक कांड
विदिशा के एसपी रोहित काशवाणी ने बताया कि एक शख्स मुंबई में फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करता था। मां रिटायर्ड टीचर हैं। पिता की मौत के बाद शख्स अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा था।
सुबह का वक्त था। दूधवाला सभी घरों में दूध देने पहुंचा। अचानक से एक घर से उसे काफी तेज बदबू आई। थोड़ा आगे गया तो उसने खून बहता दिखा। मामले का पता लगाने के लिए घर में गया और अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। वहां एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। उसी के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी और शव के सीने पर बाइबल रखी हुई थी। दूधवाले ने घबराकर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल करीब पांच दिन पहले 42 साल के एक शख्स की मौत हो गई थी। पास में बैठी महिला उसकी मां थी जो अपने बेटे को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। मां ने ही बेटे के सीने पर बाइबल रखी थी और लगातार फिर से उसके जिंदा होने की प्रार्थना कर रही थी।
विदिशा के एसपी रोहित काशवाणी ने बताया कि एक शख्स मुंबई में फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करता था। मां रिटायर्ड टीचर हैं। पिता की मौत के बाद शख्स अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा था। उसने दोनों भाई विदेश में रहते है। शख्स बीमार था और मां डिप्रेशन में थी। वह आसपास किसी से बात भी नहीं करती थी।
'सब ने मिलकर बेटे को मार दिया'
उन्होंने आगे बताया कि शख्स की मां ने दूधवाले को बताया था कि सभी ने मिलकर उसके बेटे को मार डाला। इसके बाद दूधवाले ने पुलिस और आसपोड़स के लोगों को मामले की सूचना दी। पड़ोसियों ने बताया कि घर से पिछले तीन-चार दिनों से बदबू आ रही थी। लेकिन मां हर रोज की तरह अपने काम करती। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि घर के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है।
काशवाणी ने बताया कि पहले तो महिला ने पुलिस को भी शव को हाथ नहीं लगाने दिया। काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और फिर उसके भाइयों और परिवारवालों को सूचना दी। फिलहाल महिला को निगरानी में रखा गया है, और बयान दर्ज किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फैशन डिजाइनर की मृत्यु कैसे हुई। इस बीच पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है।
पिता की हत्या कर फरार बेटा पकड़ा गया
अन्य एक घटना में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में संपत्ति विवाद के चलते अपने पिता की कथित तौर पर हत्या करने के बाद फरार 33 साल के शख्स को एक महीने से अधिक समय की तलाश के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी के मुताबिक, आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था।
बड़वानी पुलिस थाने के प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि बड़वानी के ग्रामीण क्षेत्र में 20 अप्रैल को 33 साल के चंदन बड़ोले ने संपत्ति में हिस्सा नहीं दिए जाने को लेकर अपने पिता जगन बड़ोले की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिसेन ने बताया कि वारदात के बाद चंदन जंगल में छिप गया था और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपने छोटे भाई की पत्नी की दूसरी शादी में शामिल होने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी।
उन्होंने बताया कि पुलिस को सोमवार को सूचना मिली कि चंदन अमलाली गांव के जंगल में एक मंदिर में छिपा हुआ है, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई। बिसेन के अनुसार, पुलिस को देखकर चंदन मंदिर की छत से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऊंचाई से छलांग लगाने के कारण उसके पैरों में चोट लग गई।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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