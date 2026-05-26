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पांच दिनों तक बेटे की लाश के साथ घर में बैठी रह मां, जिंदा करने की कोशिश; MP में खौफनाक कांड

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, विदिशा
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विदिशा के एसपी रोहित काशवाणी ने बताया कि एक शख्स मुंबई में फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करता था। मां रिटायर्ड टीचर हैं। पिता की मौत के बाद शख्स अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा था।

पांच दिनों तक बेटे की लाश के साथ घर में बैठी रह मां, जिंदा करने की कोशिश; MP में खौफनाक कांड

सुबह का वक्त था। दूधवाला सभी घरों में दूध देने पहुंचा। अचानक से एक घर से उसे काफी तेज बदबू आई। थोड़ा आगे गया तो उसने खून बहता दिखा। मामले का पता लगाने के लिए घर में गया और अंदर का नजारा देखते ही उसके होश उड़ गए। वहां एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी। उसी के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी और शव के सीने पर बाइबल रखी हुई थी। दूधवाले ने घबराकर पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। दरअसल करीब पांच दिन पहले 42 साल के एक शख्स की मौत हो गई थी। पास में बैठी महिला उसकी मां थी जो अपने बेटे को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। मां ने ही बेटे के सीने पर बाइबल रखी थी और लगातार फिर से उसके जिंदा होने की प्रार्थना कर रही थी।

विदिशा के एसपी रोहित काशवाणी ने बताया कि एक शख्स मुंबई में फैशन डिजाइनिंग कंपनी में काम करता था। मां रिटायर्ड टीचर हैं। पिता की मौत के बाद शख्स अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा था। उसने दोनों भाई विदेश में रहते है। शख्स बीमार था और मां डिप्रेशन में थी। वह आसपास किसी से बात भी नहीं करती थी।

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'सब ने मिलकर बेटे को मार दिया'

उन्होंने आगे बताया कि शख्स की मां ने दूधवाले को बताया था कि सभी ने मिलकर उसके बेटे को मार डाला। इसके बाद दूधवाले ने पुलिस और आसपोड़स के लोगों को मामले की सूचना दी। पड़ोसियों ने बताया कि घर से पिछले तीन-चार दिनों से बदबू आ रही थी। लेकिन मां हर रोज की तरह अपने काम करती। इसलिए किसी को शक नहीं हुआ कि घर के अंदर ऐसा कुछ भी हो सकता है।

काशवाणी ने बताया कि पहले तो महिला ने पुलिस को भी शव को हाथ नहीं लगाने दिया। काफी कोशिशों के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और फिर उसके भाइयों और परिवारवालों को सूचना दी। फिलहाल महिला को निगरानी में रखा गया है, और बयान दर्ज किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फैशन डिजाइनर की मृत्यु कैसे हुई। इस बीच पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार कर रही है।

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पिता की हत्या कर फरार बेटा पकड़ा गया

अन्य एक घटना में मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में संपत्ति विवाद के चलते अपने पिता की कथित तौर पर हत्या करने के बाद फरार 33 साल के शख्स को एक महीने से अधिक समय की तलाश के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारी के मुताबिक, आरोपी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

बड़वानी पुलिस थाने के प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन ने बताया कि बड़वानी के ग्रामीण क्षेत्र में 20 अप्रैल को 33 साल के चंदन बड़ोले ने संपत्ति में हिस्सा नहीं दिए जाने को लेकर अपने पिता जगन बड़ोले की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिसेन ने बताया कि वारदात के बाद चंदन जंगल में छिप गया था और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपने छोटे भाई की पत्नी की दूसरी शादी में शामिल होने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी।

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उन्होंने बताया कि पुलिस को सोमवार को सूचना मिली कि चंदन अमलाली गांव के जंगल में एक मंदिर में छिपा हुआ है, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई। बिसेन के अनुसार, पुलिस को देखकर चंदन मंदिर की छत से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऊंचाई से छलांग लगाने के कारण उसके पैरों में चोट लग गई।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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