मां ने 2 साल के बेटे को तालाब में फेंका, फिर खुद लगा ली फांसी; MP में खौफनाक वारदात

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के केलपुरा गांव में रविवार को एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई। एक 26 साल की महिला ने अपने दो साल के बेटे को तालाब में फेंक दिया और फिर पास के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, टीकमगढ़, पीटीआईSun, 28 Sep 2025 10:06 PM
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के केलपुरा गांव में रविवार को एक दिल दहलादेने वाली घटना सामने आई। एक 26 साल की महिला ने अपने दो साल के बेटे को तालाब में फेंक दिया और फिर पास के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही बल्देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह घटना पारिवारिक विवाद से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान संतोषी राजपूत के रूप में हुई है। बताया गया कि महिला ने पहले अपने मासूम बेटे को तालाब में फेंका और फिर समीप के पेड़ पर फांसी लगा ली। पुलिस ने बच्चे का शव तालाब से बाहर निकाला और महिला के शव को पेड़ से उतारकर बल्देवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि संतोषी लोधी अक्सर अपने पति से झगड़ती रहती थी और कथित तौर पर पारिवारिक कलह के कारण उसने यह कदम उठाया। भार्गव ने बताया कि पुलिस विभिन्न कोणों से मामले की जाँच कर रही है।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
