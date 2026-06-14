यात्री कभी ना करें यह गलती, मुरैना हादसे पर रेलवे की खास अपील; कैसे मची अफरातफरी?
मध्य प्रदेश के मुरैना में खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस में चेन खींचने से ट्रेन रुक गई। कुछ यात्री नीचे रेलवे ट्रैक पर उतर गए और सामने से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से खास अपील की है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया। रविवार शाम को खजुराहो-उदयपुर एक्सप्रेस में किसी यात्री ने अचानक चेन खींच दी, जिससे ट्रेन हेतमपुर-धौलपुर खंड पर रुक गई। इस दौरान कुछ यात्री बिना अनुमति के नीचे उतरकर पास की पटरी पर चले गए, तभी सामने से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से कई लोग हताहत हो गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है और हादसे की जांच जारी है। इस हादसे पर रेलवे ने गहरा दुख जताया है। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
ऐसे मची अफरातफरी और कूदने लगे लोग
अधिकारियों के मुताबिक, मुरैना में हेतमपुर रेलवे स्टेशन के निकट खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने की अफवाह फैलने पर अफरा-तफरी मच गई। मुरैना के जिलाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि रेल इंजन से जुड़ी बोगी में अचानक चिंगारी और धुआं निकला, जिसके बाद कुछ यात्रियों ने जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान, कुछ लोग बिना सोचे-समझे जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे और रेलवे ट्रैक पर आ गए।
आग लगने की अफवाह के बाद चेन पुलिंग
उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज सिंह ने बताया कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद चेन पुलिंग की गई। इसके बाद यात्रियों में अफरातफरी फैल गई। जल्दबाजी में कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए। इसी दौरान दूसरी पटरी पर पातालकोट एक्सप्रेस गुजर रही थी, जिसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई।
मृतकों में 3 आगरा और एक बीकानेर निवासी
इसी दौरान दूसरी पटरी से गुजर रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में दो महिलां और एक बच्चा आगरा के हैं, जबकि एक अन्य महिला राजस्थान के बीकानेर की हैं। जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान आफरीन पत्नी नदीम खान (35), निवासी सुल्तानगंज की पुलिया, थाना आगरा; अमद खान पुत्र नदीम खान (4), शकुंतला पत्नी भूरी सिंह परमार (60), निवासी माल कचहरा थोक आगरा; निरमा देवी पत्नी गिरधारी गिरी (60), निवासी भैंसौरा, बीकानेर के रूप में की गई है।
बिना अनुमति ना उतरें यात्री
रेलवे ने अपील की है कि यात्री किसी भी परिस्थिति में चलती या रुकी हुई ट्रेन से बिना अनुमति न उतरें। रेलवे सुरक्षा नियमों का पालन करें। बताया जाता है कि हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के कारणों और परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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