Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp Morena sarpanch killed man after death threat beaten with sticks know reason behind this
तेरी मौत होगी; मुरैना में सरपंच ने पहले धमकी दी फिर लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला

तेरी मौत होगी; मुरैना में सरपंच ने पहले धमकी दी फिर लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला

संक्षेप: मृतक जय तोमर के भाई विशाल तोमर के अनुसार जय को पूर्व सरपंच रामकरण तोमर द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। धमकियां पुराने केस में राजीनामा कराने और शासकीय जमीन पर कब्जे की शिकायत बंद करने को लेकर दी जाती थीं, लेकिन जय इन बातों के लिए तैयार नहीं हुआ।

Thu, 13 Nov 2025 05:27 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
share Share
Follow Us on

मुरैना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव निवासी युवक जय सिंह तोमर की ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पूर्व सरपंच रामकरण सिंह तोमर और उनके परिजनों ने उसे लाठियों से बेरहमी से पीटा था। हमले के बाद उन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। युवक ने हमले से पहले पुलिस से जान का खतरा बताया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की। अब धमकी भरे तीन ऑडियो भी सामने आए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार दोपहर हत्या से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने एनएच 552 पर बड़ेगांव तिराहे पर चक्काजाम कर दिया। लोगों ने बीच रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी है। इसके साथ ही शव रखकर सड़क पर बैठ गए हैं। मौके पर पुलिस मौजूद रही। मृतक जय तोमर के भाई विशाल तोमर के अनुसार जय को पूर्व सरपंच रामकरण तोमर द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। धमकियां पुराने केस में राजीनामा कराने और शासकीय जमीन पर कब्जे की शिकायत बंद करने को लेकर दी जाती थीं, लेकिन जय इन बातों के लिए तैयार नहीं हुआ। कई धमकियों की तो शिकायत भी नहीं की गई थी।

जय के ताऊ महाराज सिंह तोमर का कहना है कि सिहोनिया थाने के प्रभारी मनोज ने घटना के बाद जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस पार्टी रवाना होने की बात बताई, पर पुलिस समय पर नहीं पहुंची। जय को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन पुलिस को उसके साथ जाना चाहिए था। इस वजह से जब जय को लेकर मुरैना अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में आरोपियों ने फायर किया। थाना प्रभारी इसे हादसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। थाना प्रभारी की हटाया जाए।आरोपियों के मकान तोड़ने, शस्त्र लाइसेंस रद्द करने और बीमार मां के इलाज की तत्काल व्यवस्था की जाए।डीएसपी मुख्यालय विजय भदौरिया ने बताया कि जय तोमर की ग्वालियर अस्पताल में मौत हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Morena Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|