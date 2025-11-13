तेरी मौत होगी; मुरैना में सरपंच ने पहले धमकी दी फिर लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला

संक्षेप: मृतक जय तोमर के भाई विशाल तोमर के अनुसार जय को पूर्व सरपंच रामकरण तोमर द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। धमकियां पुराने केस में राजीनामा कराने और शासकीय जमीन पर कब्जे की शिकायत बंद करने को लेकर दी जाती थीं, लेकिन जय इन बातों के लिए तैयार नहीं हुआ।

मुरैना जिले के सिहोनिया थाना क्षेत्र के मोहनपुरा गांव निवासी युवक जय सिंह तोमर की ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पूर्व सरपंच रामकरण सिंह तोमर और उनके परिजनों ने उसे लाठियों से बेरहमी से पीटा था। हमले के बाद उन्हें गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। युवक ने हमले से पहले पुलिस से जान का खतरा बताया था, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की। अब धमकी भरे तीन ऑडियो भी सामने आए हैं।

गुरुवार दोपहर हत्या से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने एनएच 552 पर बड़ेगांव तिराहे पर चक्काजाम कर दिया। लोगों ने बीच रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दी है। इसके साथ ही शव रखकर सड़क पर बैठ गए हैं। मौके पर पुलिस मौजूद रही। मृतक जय तोमर के भाई विशाल तोमर के अनुसार जय को पूर्व सरपंच रामकरण तोमर द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। धमकियां पुराने केस में राजीनामा कराने और शासकीय जमीन पर कब्जे की शिकायत बंद करने को लेकर दी जाती थीं, लेकिन जय इन बातों के लिए तैयार नहीं हुआ। कई धमकियों की तो शिकायत भी नहीं की गई थी।

जय के ताऊ महाराज सिंह तोमर का कहना है कि सिहोनिया थाने के प्रभारी मनोज ने घटना के बाद जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस पार्टी रवाना होने की बात बताई, पर पुलिस समय पर नहीं पहुंची। जय को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन पुलिस को उसके साथ जाना चाहिए था। इस वजह से जब जय को लेकर मुरैना अस्पताल जा रहे थे तो रास्ते में आरोपियों ने फायर किया। थाना प्रभारी इसे हादसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। थाना प्रभारी की हटाया जाए।आरोपियों के मकान तोड़ने, शस्त्र लाइसेंस रद्द करने और बीमार मां के इलाज की तत्काल व्यवस्था की जाए।डीएसपी मुख्यालय विजय भदौरिया ने बताया कि जय तोमर की ग्वालियर अस्पताल में मौत हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं।