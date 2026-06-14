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MP के मुरैना में बड़ा हादसा, आग की अफवाह से चलती ट्रेन से कूदे यात्री; दूसरी ट्रेन से कटकर चार की मौत

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक ट्रेन में फैली आग की अफवाह के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों ने आग की खबर सुनते ही चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। 

MP के मुरैना में बड़ा हादसा, आग की अफवाह से चलती ट्रेन से कूदे यात्री; दूसरी ट्रेन से कटकर चार की मौत

मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया है। उदयपुर इंटरसिटी में आग की अफवाह से मची भगदड़ में ट्रेन से कटकर चार लोगों की मौत हो गई है। इन चार लोगों में एक बच्चा और तीन महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उदयपुर इंटिरसिटी में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। इसके बाद तुरंत ट्रेनि की चेन खीचीं गई। चेन पुल्लिंग के बाद कुछ यात्री पटरी पर कूद गए। इसी दौरान दूसरी तरफ से पातालकोट एक्सप्रेस आ रही थी जिससे कटकर चार लोगों की मौत हो गई। घटना हेतमपुर और घेर रेलवे स्टेशन के बीच की बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस मुरैना से धौलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान हेतमपुर स्टेशन पर ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और वह चलती ट्रेन से पटरियों पर कूद गए। इसी दौरान चार यात्री दूसरी ट्रैक पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में लगी थी आग

इससे पहले मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की खबर सामने आई थी। इस घटना के बाद मुंबई-दिल्ली मार्ग पर रेल यातायात में रुकावच आ गई थी जिससे कई ट्रेन प्रभावित हुई थीं। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे के कोटा मंडल के तहत आने वाले विक्रमगढ़ आलोट और लूनीरीछा स्टेशनों के बीच दिल्ली जा रही तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में सुबह 5.15 पर आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद कोटा के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक लकिट कुमार धुरिंदर ने बताया कि इस घटना के कारण आठ से 10 यात्री ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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