MP के मुरैना में बड़ा हादसा, आग की अफवाह से चलती ट्रेन से कूदे यात्री; दूसरी ट्रेन से कटकर चार की मौत
मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक ट्रेन में फैली आग की अफवाह के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों ने आग की खबर सुनते ही चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए।
मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया है। उदयपुर इंटरसिटी में आग की अफवाह से मची भगदड़ में ट्रेन से कटकर चार लोगों की मौत हो गई है। इन चार लोगों में एक बच्चा और तीन महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक उदयपुर इंटिरसिटी में आग लगने की अफवाह फैल गई थी। इसके बाद तुरंत ट्रेनि की चेन खीचीं गई। चेन पुल्लिंग के बाद कुछ यात्री पटरी पर कूद गए। इसी दौरान दूसरी तरफ से पातालकोट एक्सप्रेस आ रही थी जिससे कटकर चार लोगों की मौत हो गई। घटना हेतमपुर और घेर रेलवे स्टेशन के बीच की बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस मुरैना से धौलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान हेतमपुर स्टेशन पर ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैल गई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया और वह चलती ट्रेन से पटरियों पर कूद गए। इसी दौरान चार यात्री दूसरी ट्रैक पर आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।
रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में लगी थी आग
इससे पहले मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की खबर सामने आई थी। इस घटना के बाद मुंबई-दिल्ली मार्ग पर रेल यातायात में रुकावच आ गई थी जिससे कई ट्रेन प्रभावित हुई थीं। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे के कोटा मंडल के तहत आने वाले विक्रमगढ़ आलोट और लूनीरीछा स्टेशनों के बीच दिल्ली जा रही तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में सुबह 5.15 पर आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद कोटा के अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक लकिट कुमार धुरिंदर ने बताया कि इस घटना के कारण आठ से 10 यात्री ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई।
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अदिति शर्मा
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