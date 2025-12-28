Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Morena 14 year old boy fired rifle during play 8 year old kid died on the spot
खेल-खेल में हादसा, MP में 14 साल के लड़के ने चला दी रायफल, पास खड़े बच्चे की मौत

खेल-खेल में हादसा, MP में 14 साल के लड़के ने चला दी रायफल, पास खड़े बच्चे की मौत

संक्षेप:

मकान मालिक के बेटे ने कमरे में टंगी पिता की 315 बोर की लाइसेंसी राइफल उतार ली। वह राइफल से खेलने लगा और अचानक गोली चल गई। गोली सीधे ऋषभ के सिर में जा धंसी, जिससे उसका सिर फट गया और मौत हो गई।

Dec 28, 2025 10:32 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
मुरैना में खेल-खेल में 14 साल के लड़के ने राइफल से फायर कर दिया। साथ खेल रहे 8 साल के बच्चे के सिर में लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुन आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को मर्चुरी पहुंचाया। पुलिस ने राइफल जब्त कर नाबालिग के पिता को पूछताछ के लिए थाने ले गई है। आज बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम होगा।

कैसे हुई पूरी घटना?

घटना शनिवार रात को पोरसा के संजय नगर में हुई। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 10 बजे किराएदार धर्मराज सिंह तोमर का बेटा ऋषभ तोमर, मकान मालिक के दो बेटों के साथ घर की दूसरी मंजिल पर खेल रहा था। कमरे में तीनों ही थे। इसी दौरान मकान मालिक के बेटे ने कमरे में टंगी पिता की 315 बोर की लाइसेंसी राइफल उतार ली। वह राइफल से खेलने लगा और अचानक गोली चल गई। गोली सीधे ऋषभ के सिर में जा धंसी, जिससे उसका सिर फट गया और मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी लोग ऊपर की तरफ भागे। कमरे में देखा तो ऋषभ तोमर जमीन पर पड़ा था, उसका सिर गोली लगने से फट गया था। काफी ज्यादा खून बह चुका था।

परिजनों के क्या आरोप?

नाबालिग के पिता प्राइवेट गार्ड है इसलिए उनके पास 315 बोर की लाइसेंसी राइफल है। एक दिन पहले शुक्रवार को ही वे छुट्टी लेकर पोरसा आए थे। शनिवार सुबह राइफल घर पर रख कर वह गांव धरमपुरा चले गए थे और रात में यह घटना हो गई। मृतक ऋषभ के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए है। परिजनों ने शिकायत में बताया कि घटना दूसरी राइफल से हुई है, जिसे लेकर मकान मालिक भाग गया। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है। थाना प्रभारी दिनेश कुशवाह के अनुसार, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है।फिलहाल जांच में सामने आया है कि बच्चों से खेल-खेल में गोली चली है। मृतक के परिजनों की आरोपों के आधार पर भी जांच कर रहे हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Morena Madhya Pradesh News
