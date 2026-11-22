MP में चाऊमीन खाकर 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, पेट में तेज दर्द के बाद अस्पताल में भर्ती
बालाघाट के कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को किरनापुर थाना क्षेत्र के हिरी गांव में लगे एक मेले में हुई, जहां नूडल्स खाने के कुछ ही देर बाद कई लोगों ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की।
मध्य प्रदेश के एक गांव में चाऊमीन खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। इसके अलावा 12 अन्य लोगों को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इन सभी लोगों ने गांव के मेले में चाऊमीन खाई थी। घटना बालाघाट जिले की बताई जा रही है। बालाघाट के कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम को किरनापुर थाना क्षेत्र के हिरी गांव में लगे एक मेले में हुई, जहां नूडल्स खाने के कुछ ही देर बाद कई लोगों ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की।
शुरुआत में 118 बच्चों को किरनापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। इनमें से 45 बच्चों को आगे के इलाज के लिए बालाघाट जिला अस्पताल भेज दिया गया, जबकि बाकी 73 बच्चों को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।
12 बड़े लोग भी अस्पताल में भर्ती
सिंह ने आगे बताया कि बच्चों के अलावा 12 बड़े लोगों को भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना और डॉक्टरों को उनके उचित इलाज के लिए निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शत्रुघ्न सिंह दहिया ने बताया कि बच्चों के मेडिकल वार्ड में भर्ती 45 बच्चों और मेडिकल वार्ड में भर्ती 12 वयस्कों की हालत स्थिर है। उन्होंने कहा, सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।
ट्रैक्टर-ट्रॉली पहलटने से तीन लोगों की मौत
वहीं अन्य एक घटना में सागर जिले में रविवार को श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलटने से 17 साल की लड़की और 65 साल की महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
अधिकारी के मुताबिक, हादसा जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर गौरझामर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर स्थित नीम घाटी में हुआ। उन्होंने बताया कि घायलों में दो से तीन लोगों की हालत गंभीर है और उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गौरझामर थाना प्रभारी नसीर फारूकी ने घटनास्थल से फोन पर 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए।"
उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंच गईं तथा घायलों को उपचार के लिए देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान ट्रैक्टर चालक राकेश यादव (49), रक्षा प्रजापति (17) और प्रेमरानी यादव (65) के रूप में हुई है।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें