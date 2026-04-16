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MLA के बेटे ने थार से 5 को रौंदा, पहले भी कर चुका कांड; पिता बोले- पुत्र नहीं कानून बड़ा, एक्शन हो

Apr 16, 2026 06:29 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरी
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एक्सीडेंट को अंजाम देने का आरोप करैरा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर है। बताया गया है कि जिम जाते समय विधायक का बेटा लापरवाही से थार चला रहा था, तभी उसने सड़क पर बाइक और पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मार दी।

MLA के बेटे ने थार से 5 को रौंदा, पहले भी कर चुका कांड; पिता बोले- पुत्र नहीं कानून बड़ा, एक्शन हो

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से थार गाड़ी द्वारा 3 मजदूरों और 2 महिलाओं को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। एक्सीडेंट को अंजाम देने का आरोप करैरा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर है। बताया गया है कि जिम जाते समय विधायक का बेटा लापरवाही से थार चला रहा था, तभी उसने सड़क पर बाइक और पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना में सभी पांचों घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

सवाल करने पर डराने-धमकाने लगा

घायल आशीष परिहार और अंशुल परिहार ने बताया कि गाड़ी विधायक के बेटे दिनेश लोधी चला रहे थे। एक्सीडेंट करने वाली थार का वीडियो सामने आया है। इसमें गाड़ी के आगे “प्रीतम लोधी” और पीछे “MLA” लिखा हुआ दिख रहा है। जब विधायक के बेटे से एक्सीडेंट करने पर सवाल किया गया, तो दिनेश लोधी ने बहस करनी शुरू कर दी। विधायक के बेटे ने लोगों को डराया-धमकाया भी।

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धमकाकर बंद करा दी वीडियो रिकॉर्डिंग

हादसे के बाद जब स्थानीय व्यक्ति ने कैमरा ऑन कर पूछा- गाड़ी में ब्रेक नहीं है क्या? इस पर विधायक के बेटे ने बरसते हुए कहा- जब मैं सायरन और हॉर्न दे रहा हूं, तो गाड़ी को लहरा काहे रहे थे। बाइक पर तीन-तीन लोग बैठकर गाड़ी लहरा रहे थे। वहीं जब सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मारने के बारे में पूछा, तो आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का एक लड़का वीडियो बना रहा था, विधाय के बेटे ने उससे कहा- वीडियो मत बनाओ बेटा और फिर उसका कैमरा बंद करा दिया।

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पिता बोले- पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता, एक्शन हो

वहीं हादसे के बाद विधायक प्रीतम लोधी ने फेसबुक पर आरोपी बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने लिखा विधायक के लिए पुत्र परिवार बड़ा नहीं होता। जनता सर्वोपरि है। पुलिस प्रशासन करेरा के पीड़ितों को न्याय दिलवाए। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ अपराध क्रमांक 255/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(ए) के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

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विधायक का बेटा पहले भी कर चुका है कांड

आपको बताते चलें, इससे पहले भी भाजपा विधायक के बेटे दिनेश लोधी ने स्कॉर्पियो से यादव परिवार के घर के बाहर खड़ी एक्टिवा को टक्कर मार दी थी। इसके अलावा दो साल के बच्चे को भी कुचलने का प्रयास किया था। यहां पीड़ित परिवार से बात की, तब दोनों की रंजिश की कहानी सामने आई।

विधायक और बेटे में चल रहा मतभेद

बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी जिस गांव के हैं, वह ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र स्थित जलालपुरा गांव की 75 फीसदी आबादी लोधी समाज की है। 25 फीसदी में अन्य समाज आती हैं। सबसे खास बात ये है कि बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी और बेटे में आपसी मतभेद रहते है, यही वजह की कई बार दोनों का मामला सोशल मीडिया पर कई देखा गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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