विधायक ने पूछा- इस्तीफा दे दूं; भीड़ ने कहा- दे दो; MP में गजब मामला
रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार अपनी विधानसभा के रानीसिंह गांव में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित मूर्ति अनावरण और चिंतन शिविर में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें मंच से वह कहते नजर आ रहे हैं कि इस्तीफा दे दूं। जब जनता कहती है दे दो तो कहते हैं दे दूंगा। इसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा इस दौरान विधायक कमलेश्वर डोडियार ने भील प्रदेश का मुद्दा उठाया।गौरतलब है कि विधायक डोडियार अधिकारियों से टकराव और विवादित ओर तीखे बयान के वजह से अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इसके पहले अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि राजनीति मत करना, उलझ जाओगे। इसके एक साल बाद 2024 में रतलाम कलेक्टर से कहा था तेरे बाप का राज है क्या? इस कार्यक्रम में राजस्थान के बागीदौरा विधायक जेके पटेल और डूंगरपुर के चौरासी विधायक अनिल कटारा भी शामिल हुए।
रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार अपनी विधानसभा के रानीसिंह गांव में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित मूर्ति अनावरण और चिंतन शिविर में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान वह राजनीतिक बातें करने लगे तो लोगों ने उन्हें टोका कर कहा कि बिरसा मुंडा के विचारों और जल, जंगल, जमीन जैसे सामाजिक मुद्दों पर बात कीजिए। इसी बीच विधायक ने भीड़ से इस्तीफा देने को लेकर सवाल पूछ लिया। देर रात इसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि इस दौरान विधायक के बयान के बाद मंच पर मौजूद कार्यक्रम के वक्ता ने स्पष्ट किया कि रानीसिंह में किसी संगठन की कार्यकारिणी गठित नहीं की गई है। दो संगठनों के युवा साथियों ने मिलकर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है।
वायरल वीडियो
रविवार को विधायक रानीसिंह गांव में बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के कई विधायक जिताने होंगे, ताकि मध्यप्रदेश में पार्टी की सरकार बन सके। कार्यक्रम आदिवासी परिवार के बैनर तले आयोजित किया गया था।
इस दौरान मंच से लोगों से पूछते नजर आ रहे हैं- क्या इस्तीफा दे दूं क्या? इस पर भीड़ से आवाज आई- दे दो। जवाब में विधायक ने कहा- ओके, दे देंगे। चलो ठीक है, उसके लिए भोपाल जाना पड़ेगा।
उन्होंने बांसवाड़ा, राजस्थान केआदिवासी चिंतन शिविर के दौरान रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम के प्रतिबंधात्मक आदेश से नाराज विधायक ने मंच से कहा- 'तेरे बाप का राज है क्या? कुछ भी ऑर्डर निकाल देगा। रतलाम कानून के हिसाब से चलेगा, तेरे इशारे पर नहीं।'उन्होंने कलेक्टर की नियुक्ति और शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए।13 दिसंबर 2023 नगर परिषद कार्यालय, सैलाना, रतलाम पांच महिला सफाईकर्मियों को नौकरी से हटाने और वेतन नहीं मिलने की शिकायत पर अधिकारियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को सताना मता नीति मत करना, उलझ जाओगे।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें