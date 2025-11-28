MP के मुरैना में रिश्ते शर्मसार, भाई ने नाबालिग चचेरी बहन से किया दुष्कर्म; प्रेग्नेंट होने पर खुलासा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक बार फिर रिश्तों को तार-तार करने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां लड़के ने ही अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया। इसका खुलासा तब हुआ, जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो परिजन उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक बार फिर रिश्तों को तार-तार करने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां लड़के ने ही अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया। इसका खुलासा तब हुआ, जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो परिजन उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने किशोरी को 8 महीने की गर्भवती बताया। उसके बाद उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। जहां किशोरी ने मृत बच्चों को जन्म दिया।

मामला पोरसा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां चचेरे भाई ने अपनी नाबालिक बहन को हवस का शिकार बनाया है। आरोपी उस वक्त घटना को अंजाम दिया था, जब किशोरी चचेरे भाई के साथ शादी समारोह में गई थी, तभी उसने मौका पाकर चचेरी बहन से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के 8 महीने बाद किशोरी के पेट में अचानक से दर्द हुआ तभी किशोरी के माता-पिता उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोरसा में इलाज के लिए ले गए। डॉक्टर ने जब वहां लड़की का चेकअप किया तो उसके पेट में 8 महीने का गर्भ था।

इसके चलते उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसके बाद डॉक्टरों ने किशोरी की उम्र कम होने के चलते वहां से प्रसव के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही संबंधित पुलिस थाने को भी इसकी सूचना दे दी। सूचना के बाद अस्पताल में पहुंची पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए और उसके बाद दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा के लड़के ने ही हवस का शिकार बनाया था। उसने शादी समारोह के दौरान इस घटना को अंजाम दिया था।

बयान दर्ज कराने के बाद परिजन किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां से भी स्थिति गंभीर होने के चलते उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जहां किशोरी ने एक मृत बच्चों को जन्म दिया। फिलहाल किशोरी की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है।

उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।