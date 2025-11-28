MP के मुरैना में रिश्ते शर्मसार, भाई ने नाबालिग चचेरी बहन से किया दुष्कर्म; प्रेग्नेंट होने पर खुलासा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP minor girl raped by cousin brother in morena revealed after she became pregnant
संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 10:43 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक बार फिर रिश्तों को तार-तार करने वाला एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां लड़के ने ही अपनी चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया। इसका खुलासा तब हुआ, जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो परिजन उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने किशोरी को 8 महीने की गर्भवती बताया। उसके बाद उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। जहां किशोरी ने मृत बच्चों को जन्म दिया।

मामला पोरसा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां चचेरे भाई ने अपनी नाबालिक बहन को हवस का शिकार बनाया है। आरोपी उस वक्त घटना को अंजाम दिया था, जब किशोरी चचेरे भाई के साथ शादी समारोह में गई थी, तभी उसने मौका पाकर चचेरी बहन से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के 8 महीने बाद किशोरी के पेट में अचानक से दर्द हुआ तभी किशोरी के माता-पिता उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोरसा में इलाज के लिए ले गए। डॉक्टर ने जब वहां लड़की का चेकअप किया तो उसके पेट में 8 महीने का गर्भ था।

इसके चलते उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। उसके बाद डॉक्टरों ने किशोरी की उम्र कम होने के चलते वहां से प्रसव के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। साथ ही संबंधित पुलिस थाने को भी इसकी सूचना दे दी। सूचना के बाद अस्पताल में पहुंची पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज किए और उसके बाद दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित किशोरी ने बताया कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा के लड़के ने ही हवस का शिकार बनाया था। उसने शादी समारोह के दौरान इस घटना को अंजाम दिया था।

बयान दर्ज कराने के बाद परिजन किशोरी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां से भी स्थिति गंभीर होने के चलते उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जहां किशोरी ने एक मृत बच्चों को जन्म दिया। फिलहाल किशोरी की स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है।

उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

रिपोर्ट : अमित कुमार

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Rape Case
