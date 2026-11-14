MP में गणपति की झांकी देखकर लौट रही नाबालिग से गैंगरेप, मंदिर के पीछे की दरिंदगी
आरोप है कि तीनों आरोपी नाबालिग को जबरन झाड़ियों में ले गए। वहां उसके हाथ-पैर पकड़कर मुंह बंद कर दिया और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गोराघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गणपति की झांकी देखकर घर लौट रही नाबालिग को तीन युवकों ने रास्ते में पकड़ लिया और मंदिर के पीछे झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। आरोपियों ने घटना के बाद किशोरी को जान से मारने की धमकी भी दी।किशोरी ने अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।
पुलिस के मुताबिक, घटना रात करीब 10 बजे की है। नाबालिग गांव में गणपति की झांकी देखने गई थी। उसकी चाची रात करीब 9 बजे घर लौट गई थी, जबकि नाबालिग झांकी देखने के लिए वहीं रुक गई। रात करीब 10 बजे जब वह अकेली घर लौट रही थी, तभी माता मंदिर के पीछे झाड़ियों के पास पहले से मौजूद दीपक रावत, सूरज रावत और रविंद्र रावत ने उसे पकड़ लिया।
मुंह बंद किया और बारी-बारी से किया गैंगरेप
आरोप है कि तीनों आरोपी नाबालिग को जबरन झाड़ियों में ले गए। वहां उसके हाथ-पैर पकड़कर मुंह बंद कर दिया और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपियों ने किशोरी को किसी को भी घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी घटना बताई थी। हालांकि, डर और सामाजिक बदनामी की आशंका के चलते परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। मां अपनी बेटी को लेकर महिला थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी। महिला थाना प्रभारी कोमल परिहार के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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