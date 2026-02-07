Hindustan Hindi News
मंत्री विजय शाह ने फिर मांगी माफी, कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी टिप्पणी; कहा-जोश में हुई गलती

मंत्री विजय शाह ने फिर मांगी माफी, कर्नल सोफिया कुरैशी पर की थी टिप्पणी; कहा-जोश में हुई गलती

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपनी टिप्पणी के लिए दोबारा सार्वजनिक माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा सेना या किसी महिला अधिकारी का अपमान करना नहीं था, बल्कि शब्द जोश में निकल गए।

Feb 07, 2026 01:59 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर अपनी विवादित टिप्पणी पर सफाई और माफी पेश की है। उन्होंने भारतीय सेना की महिला अधिकारी और 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान मीडिया ब्रीफिंग के लिए चर्चित रहीं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद देशभर में हंगामा हुआ। विवाद होने पर वो पहले भी माफी मांग चुके हैं। लेकिन उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि उनका इरादा किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का नहीं था।

'देशभक्ति के जोश में निकले शब्द'

मंत्री विजय शाह ने अपने बयान में कहा, "मैंने किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज के किसी वर्ग का अपमान करने का इरादा नहीं रखा था। ये शब्द देशभक्ति के जोश, उत्साह और जज्बे में निकल गए। गलती के पीछे के भावना को समझा जाए। जैसा कि सब जानते हैं, मेरा कोई दुर्भावना नहीं था। मैंने कई बार दिल से माफी मांगी है और आज फिर मांग रहा हूं। मेरी इस छोटी सी गलती से इतना विवाद होना मेरे लिए बेहद दर्दनाक है। मुझे यकीन है कि मेरे भावनाओं को सही संदर्भ में समझा जाएगा।"

सेना के प्रति सम्मान दोहराया

शाह ने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने माना कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा और संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इस घटना पर उन्होंने गहराई से विचार किया, सबक सीखा और जिम्मेदारी ली है। मंत्री ने वादा किया कि भविष्य में शब्दों के चयन में और अधिक सावधानी बरतेंगे ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो।

'सभी से दिल से माफी'

उन्होंने सभी नागरिकों, भारतीय सेना और इससे जुड़े हर व्यक्ति से दिल से माफी मांगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब इस मामले में पहले भी कई बार माफी और कोर्ट की टिप्पणियां हो चुकी हैं, लेकिन विवाद पूरी तरह थमा नहीं था।

