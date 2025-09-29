लव जिहाद वाले भी दुर्गा पंडाल में आएं लेकिन; MP के मंत्री का अजीब बयान, एक शर्त भी रखी

मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि लव जिहाद वाले भी आएं, वह भी दर्शन करें। वह भी गरबा करें। उनकी पत्नी को लेकर आएं, लाल साड़ी पहनें, मंगलसूत्र पहन कर आएं, मांग भर कर आएं, कलावा पहन कर आएं, माथे पर तिलक लगाएं और बिजासन मैया का जयकारा करें।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने अजीबो गरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद वाले भी दुर्गा पंडाल में आ सकते हैं। शर्त है कि वह गंगा मैया और गाय को गो माता मानें, साथ ही तिलक लगाकर,पत्नी के साथ लाल साड़ी पहनकर,कलावा बांधकर,मंगलसूत्र और मांग भर कर और एक सनातनी की तरह बनकर आएं। इसके साथ उन्होंने चेतवानी दी कि दुर्गा पंडाल में आएं,लेकिन किसी बहू-बेटी,बहन को गलत निगाह से देखा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। उसकी जगह जेल में होगी। उनका यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

शाजापुर जिले के सारंगपुर में रविवार को त्रिपोलिया बाजार स्थित अम्बे माता मंदिर से भैंसवा माता बिजासन धाम के लिए चुनरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी कौशल विकास मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल शामिल हुए। इस दौरान भक्तों ने लगभग 21 किलोमीटर पैदल चलकर माता के दरबार में 51 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की। इस दौरान पूरे मार्ग पर मंत्री पैदल चलकर मां भैंसवा बिजासन के दरबार पहुंचे। यात्रा में नगर और आसपास के गांवों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग शामिल थे। चुनरी यात्रा का मार्ग में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया।

लव जिहाद को लेकर बोले गौतम टेटवाल एमपी के मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारे समाज के बहनों-भाइयों को समझाना होगा,उनसे भी मेरा निवेदन है। लव जिहाद वाले भी आएं, वह भी दर्शन करें,वह भी गरबा करें, उनकी पत्नी को लेकर आएं, लाल साड़ी पहनें, मंगलसूत्र पहन कर आएं, मांग भर कर आएं, कलावा पहन कर आएं, माथे पर तिलक लगाएं और बिजासन मैया का जयकारा करें। वो हमारे साथ आ सकते हैं।

गो माता और गंगा को मैया माने गौतम टेटवाल ने आगे हा कि एक बार गंगा मैया को, गो माता को माता मानें, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मां का दरबार सबके लिए खुला है। आइए। जनेऊ पहन के शिखा रख के ,भगवा पहन के, गंगा जी में स्नान करने के बाद आपका स्वागत है। सनातनी बनकर आए। हम तो आपको सनातनी बनाना चाहते हैं।

हिंदू उत्सव समिति और आयोजकों के अनुसार, यह यात्रा प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर निकाली जाती है। इस वर्ष 51 मीटर लंबी चुनरी अर्पित कर नगर वासियों ने सुख-समृद्धि की कामना की। भैंसवा माता बिजासन धाम पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने विधिविधान से पूजा-अर्चना की और चुनरी अर्पित की। मंदिर प्रांगण में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए, जिसमें श्रद्धालुओं ने परिवार की खुशहाली और समाज की उन्नति की कामना की।