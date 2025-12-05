MP में मंत्री ने कहा- SIR में नाम नहीं तो राशन पानी बंद; कांग्रेस बोली- सामने आया असली इरादा

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील करते-करते वह कुछ ऐसा बोल गए कि अब कांग्रेस को भी बीजेपी पर वार करने का मौका मिल गया।

मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। लोगों से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील करते-करते वह कुछ ऐसा बोल गए कि अब कांग्रेस को भी बीजेपी पर वार करने का मौका मिल गया। दरअसल मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी से हमारा अनुरोध है कि मतदाता सूचि में नाम जरूर जुड़वा लें क्योंकि इस बार नाम अलग तरीके से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राश पानी आपका आधार कार्ड जैसी सुविधा मिलना बंद हो जाएगा। हालांकि अब कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सीधी धमकी बताया है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अब बीजेपी के असली इरादे सामने आ गए हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री ने धमकी दी दी है कि जिनके नाम एसआईआर में शामिल नहीं है, उनका राश बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा, SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी के असली इरादे अब सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जनता को सीधी धमकी दी है कि जिनके नाम एसआईआर में शामिल नहीं होंगे, उनका राशन बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार से मिलने वाली सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

उन्होंने कहा, राजपूत के बयान से साफ है कि पहले भाजपा लोगों का राशन बंद करेगी। उसके बाद मुफ्त इलाज, किसानों को खाद, महिलाओं को मिलने वाली लाड़ली बहना का पैसा, छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और दूसरी सभी सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए, वे भाजपा छीनना चाहती है। उन्होंने कहा, जाहिर है कि आज यह राशन पानी खत्म करने की बात कर रहे हैं और जल्द ही यह आरक्षण खत्म करने की बात भी करने लगेंगे।

हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से ही SIR को लेकर देश की जनता को आगाह कर रहे हैं। अब बिलकुल साफ़ हो गया है कि भाजपा एक तरफ़ वोटचोरी के ज़रिए अपनी सरकार बनाना चाहती है तो दूसरी तरफ़ भारतीय नागरिकों के अधिकार छीनना चाहती है।