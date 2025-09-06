मैं भगवान के सर पर; मोहन सरकार के मंत्री की गणेश पंडाल में फिसली जुबान, वीडियो वायरल

वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में मंत्री दिलीप अहिरवार यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं भगवान के सिर पर खड़ा होकर बोल रहा और उसके बाद वह कहते हैं कि मैं एक बेहद सामान्य सा व्यक्ति हूं,मंत्री और विधायक बाद में हूं।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री दिलीप अहिरवार गणेश प्रतिमा के पंडाल में मौजूद होकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस संबोधन में मंत्री की जुबान फिसल गई और कह दिया कि मैं भगवान के सिर पर खड़ा होकर बोल रहा हूं। जब तक मंत्रीजी संभल पाते, उनके पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने उनके इस संबोधन का फेसबुक लाइव चलाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

वीडियो एक दिन पुराना बताया जा रहा है। वीडियो में मंत्री दिलीप अहिरवार यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं भगवान के सिर पर खड़ा होकर बोल रहा और उसके बाद वह कहते हैं कि मैं एक बेहद सामान्य सा व्यक्ति हूं,मंत्री और विधायक बाद में हूं। दिलीप अहिरवार अपने संबोधन में आगे कहते हैं कि मुझे गर्व है की आप सबने मुझे आशीर्वाद दिया,मैं विधायक बना और सरकार ने मुझे मंत्री बनाया और अब मैं आप सब के बीच में हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं की कभी भी आपका भरोसा और सम्मान नही झुकने दूंगा

आपको बता दें की दिलीप अहिरवार मुख्यमंत्री मोहन यादव के नजदीकी माने जाते हैं। दिलीप अहिरवार को पहली बार बीजेपी ने चंदला जो की अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है सीट से टिकिट दिया था। दिलीप अहिरवार ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री भी बने थे। चंदला विधानसभा पर पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज रही है इससे 2013 से 2018 RD प्रजापति विधायक रहे। उसके बाद 2018 से 2023 RD प्रजापति के बेटे राजेश प्रजापति विधायक रहे। 2023 में राजेश प्रजापति का टिकिट काट कर दिलीप अहिरवार को दिया गया था।