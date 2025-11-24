2 मिनट पहले की थी गर्लफ्रेंड से बात, MP में मेडिकल छात्र की मौत मामले में नया ट्विस्ट

संक्षेप: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र यशराज उइके की संदिग्ध हालात में मौत मामले में अब एक नए मोड़ सामने आया है। शुरुआत में मौत को हादसा या खुदकुशी के एंगल से देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस को मिले CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र यशराज उइके की संदिग्ध हालात में मौत मामले में अब एक नए मोड़ सामने आया है। शुरुआत में मौत को हादसा या खुदकुशी के एंगल से देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस को मिले CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है। जांच में सामने आया है कि हॉस्टल की तीसरी मंजिल की छत से गिरने से दो मिनट पहले यशराज ने जिससे आखिरी बार कॉल पर बात की थी वह उसी लड़की का नंबर था, जो उसके गांव की है और कॉलेज में भी उसी के साथ MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा है। CDR के अनुसार, परिवार के बाद सबसे ज्यादा कॉल इसी छात्रा को किए गए थे।

आपको बता दें, यशराज का मोबाइल घटना छत पर मिला था और सीन रीक्रिएशन में यह साफ हुआ कि वह गिरा नहीं, बल्कि कूदा था। ऐसे में उसके मोबाइल का अनलॉक होना जांच के लिए निर्णायक माना जा रहा हैफॉरेंसिक टीम डिवाइस से डेटा निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसमें मौजूद चैट्स, नोट्स और कॉल रिकॉर्डिंग घटना का असली कारण उजागर कर सकती हैं।यशराज उइके की मौत के बाद उसका मोबाइल पुलिस के पास सबसे अहम सबूत के रूप में रखा हुआ है। जब पुलिस ने इसकी सीडीआर निकाली तो सामने आया कि यशराज की मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा से अकसर बातें होती थीं।

मेडिकल हॉस्टल से स्टूडेंट यशराज उइके की मौत पूरी तरह पुलिस के साक्ष्य कलेक्शन, तकनीकी साक्ष्य व फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर ही निर्भर है। इसकी वजह है कि गिरने की आवाज पर जब गार्ड्स पहुंचे तो छात्र नीचे पोर्च में पड़ा मिला। ऐसे में सबसे पहले यह सवाल था कि छात्र कहां से गिरा? पहले 24 घंटे यही थ्योरी चलती रही कि वह फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। वहां अपने रूम पार्टनर से मिलकर गया था और वहीं से हादसा हुआ है।दूसरा सवाल यह उठा था कि यशराज उइके हादसे का शिकार होकर गिरा था या उसने कूदकर खुदकुशी की है।

आपको बता दे 10 नवंबर की रात ग्वालियर के रविशंकर शुक्ल बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग से गिरकर 21 साल के मेडिकल स्टूडेंट यशराज उइके की मौत हो गई थी।उसे किसी ने गिरते या कूदते नहीं देखा है। यही कारण था कि कोई फर्स्ट फ्लोर से तो कोई तीसरी मंजिल की छत से गिरना बता रहा था। छात्र का मोबाइल भी तीसरी मंजिल की छत पर मिला था। यह हादसा था या खुदकुशी, उलझन बनी हुई थी। पहले दिन पुलिस की जांच में कमी सामने आई थी।फॉरेंसिक एक्सपर्ट को स्पॉट पर नहीं बुलाया गया था ।2 दिन बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीनियर साइंटिस्ट अखिलेश भार्गव के साथ एएसपी विदिता डागर स्पॉट पर पहुंची थीं, तब यह साफ हुआ था कि छात्र गिरा नहीं है, बल्कि कूदा है।इसकी पुष्टि के लिए घटना का सीन रीक्रिएशन करना बेहद जरूरी था।घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव के मागदर्शन में यह सीन रीक्रिएशन किया है, जिसके बाद पुलिस की थ्योरी यह सामने आ रही है कि छात्र ने सुसाइड किया था।