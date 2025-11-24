Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Medical Student Death Case New Twist He talked to his girlfriend 2 minutes before
2 मिनट पहले की थी गर्लफ्रेंड से बात, MP में मेडिकल छात्र की मौत मामले में नया ट्विस्ट

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र यशराज उइके की संदिग्ध हालात में मौत मामले में अब एक नए मोड़ सामने आया है। शुरुआत में मौत को हादसा या खुदकुशी के एंगल से देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस को मिले CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है।

Mon, 24 Nov 2025 08:44 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र यशराज उइके की संदिग्ध हालात में मौत मामले में अब एक नए मोड़ सामने आया है। शुरुआत में मौत को हादसा या खुदकुशी के एंगल से देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस को मिले CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है। जांच में सामने आया है कि हॉस्टल की तीसरी मंजिल की छत से गिरने से दो मिनट पहले यशराज ने जिससे आखिरी बार कॉल पर बात की थी वह उसी लड़की का नंबर था, जो उसके गांव की है और कॉलेज में भी उसी के साथ MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा है। CDR के अनुसार, परिवार के बाद सबसे ज्यादा कॉल इसी छात्रा को किए गए थे।

आपको बता दें, यशराज का मोबाइल घटना छत पर मिला था और सीन रीक्रिएशन में यह साफ हुआ कि वह गिरा नहीं, बल्कि कूदा था। ऐसे में उसके मोबाइल का अनलॉक होना जांच के लिए निर्णायक माना जा रहा हैफॉरेंसिक टीम डिवाइस से डेटा निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसमें मौजूद चैट्स, नोट्स और कॉल रिकॉर्डिंग घटना का असली कारण उजागर कर सकती हैं।यशराज उइके की मौत के बाद उसका मोबाइल पुलिस के पास सबसे अहम सबूत के रूप में रखा हुआ है। जब पुलिस ने इसकी सीडीआर निकाली तो सामने आया कि यशराज की मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा से अकसर बातें होती थीं।

मेडिकल हॉस्टल से स्टूडेंट यशराज उइके की मौत पूरी तरह पुलिस के साक्ष्य कलेक्शन, तकनीकी साक्ष्य व फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर ही निर्भर है। इसकी वजह है कि गिरने की आवाज पर जब गार्ड्स पहुंचे तो छात्र नीचे पोर्च में पड़ा मिला। ऐसे में सबसे पहले यह सवाल था कि छात्र कहां से गिरा? पहले 24 घंटे यही थ्योरी चलती रही कि वह फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। वहां अपने रूम पार्टनर से मिलकर गया था और वहीं से हादसा हुआ है।दूसरा सवाल यह उठा था कि यशराज उइके हादसे का शिकार होकर गिरा था या उसने कूदकर खुदकुशी की है।

आपको बता दे 10 नवंबर की रात ग्वालियर के रविशंकर शुक्ल बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग से गिरकर 21 साल के मेडिकल स्टूडेंट यशराज उइके की मौत हो गई थी।उसे किसी ने गिरते या कूदते नहीं देखा है। यही कारण था कि कोई फर्स्ट फ्लोर से तो कोई तीसरी मंजिल की छत से गिरना बता रहा था। छात्र का मोबाइल भी तीसरी मंजिल की छत पर मिला था। यह हादसा था या खुदकुशी, उलझन बनी हुई थी। पहले दिन पुलिस की जांच में कमी सामने आई थी।फॉरेंसिक एक्सपर्ट को स्पॉट पर नहीं बुलाया गया था ।2 दिन बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट सीनियर साइंटिस्ट अखिलेश भार्गव के साथ एएसपी विदिता डागर स्पॉट पर पहुंची थीं, तब यह साफ हुआ था कि छात्र गिरा नहीं है, बल्कि कूदा है।इसकी पुष्टि के लिए घटना का सीन रीक्रिएशन करना बेहद जरूरी था।घटना के 5 दिन बाद पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव के मागदर्शन में यह सीन रीक्रिएशन किया है, जिसके बाद पुलिस की थ्योरी यह सामने आ रही है कि छात्र ने सुसाइड किया था।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
