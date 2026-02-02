Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP MBBS student Found Hanging Suicide Note Found
MP में MBBS छात्र ने की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी

MP में MBBS छात्र ने की खुदकुशी, हॉस्टल के कमरे में लगाई फांसी

संक्षेप:

मध्य प्रदेश क इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र की पहचान ग्वालियर निवासी अंतरिक्ष अग्रवाल के रूप में हुई है, जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था।

Feb 02, 2026 10:38 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश क इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र की पहचान ग्वालियर निवासी अंतरिक्ष अग्रवाल के रूप में हुई है, जो महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। घटना बॉयज हॉस्टल के भीमराव बेडआंकर ब्लॉक के कमरे नंबर 43 की है। बताया जा रहा है कि जब उसका रूममेट कॉलेज से लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिस पर अन्य छात्रों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अंदर अंतरिक्ष फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना तत्काल हॉस्टल वार्डन और कॉलेज डीन को दी गई, जिसके बाद संयोगितागंज थाना पुलिस को अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम ने जांच शुरू कर दी है। रूममेट के अनुसार अंतरिक्ष पढ़ाई के दबाव में रहता था और घटना वाले दिन कॉलेज भी नहीं गया था। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:MP के विश्विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा गर्भ संस्कार, CM यादव बोले- मेरी बेटी…
ये भी पढ़ें:एमपी के इस इलाके में कुत्तों का आतंक, 20 से ज्यादा घायल; सबसे ज्यादा बच्चे शिकार

एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि शाम को सूचना मिली थी कि एक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाई है। सूचना मिलते ही वार्डन की टीम मौके पर पहुंच गई, पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हैंगिंग का मामला है और कारणों की जांच की जा रही है। कॉलेज स्तर पर भी एक आंतरिक वार्डन टीम को तथ्यों का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। डीन ने बताया कि मृतक छात्र अंतरिक्ष अग्रवाल एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का छात्र था। फिलहाल साथियों और वार्डनों से बातचीत की जा रही है।

वहीं एसीपी तुषार सिंह ने बताया कि एमजीएम के डॉ. आंबेडकर बॉयज हॉस्टल के कक्ष क्रमांक 43 में ग्वालियर निवासी छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शाम करीब साढ़े पांच बजे जब रूममेट कॉलेज से लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार आवाज देने और फोन लगाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो अन्य छात्रों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर छात्र फांसी पर लटका मिला, जिसके बाद प्रोफेसर और कॉलेज प्रबंधन को सूचना दी गई। मौके पर आईएफएसएल और पुलिस टीम ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। प्राथमिक जांच में रूममेट ने बताया कि मृतक पढ़ाई को लेकर तनाव में रहता था और अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता साझा करता था। फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और मामले की जांच जारी है।

रिपोर्ट- हेमंत

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|