mp mausam yellow alert issued for cold wave in some districts of madhya pradesh
एमपी में ठंड का सितम; 5°C तक गिरा पारा, इन जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

MP Weather: मध्य प्रदेश में जोरदार सर्दी पड़ रही है। सूबे के कुछ हिस्सों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने एमपी के कुछ जिलों में शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 

Dec 10, 2025 09:04 pm IST Krishna Bihari Singh
मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, शहडोल जिलों में शीत लहर का प्रभाव देखा गया। इंदौर में तीव्र कोल्ड वेव देखी गई। सूबे के कुछ हिस्सों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने दो दिन सूबे के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर जिले के विभिन्न हिस्सों में शीत लहर की तीव्र स्थितियां देखी जा सकती हैं।

मौसम विभाग ने 11 दिसंबर यानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर, सिहोर, भोपाल और इंदौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इंदौर संभाग के जिलों के अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई।

न्यूनतम तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल संभाग के जिलों में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। वहीं उज्जैन संभाग के जिलों में यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में यह सामान्य से 1.8 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा।

सूबे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर (शहडोल) दर्ज किया गया।

देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार समेत छह राज्यों में सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पूर्वी और उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिन में बर्फबारी की संभावना जताई है।

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
