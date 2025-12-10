एमपी में ठंड का सितम; 5°C तक गिरा पारा, इन जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट

संक्षेप: MP Weather: मध्य प्रदेश में जोरदार सर्दी पड़ रही है। सूबे के कुछ हिस्सों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने एमपी के कुछ जिलों में शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, शहडोल जिलों में शीत लहर का प्रभाव देखा गया। इंदौर में तीव्र कोल्ड वेव देखी गई। सूबे के कुछ हिस्सों में तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने दो दिन सूबे के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इंदौर जिले के विभिन्न हिस्सों में शीत लहर की तीव्र स्थितियां देखी जा सकती हैं।

मौसम विभाग ने 11 दिसंबर यानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर, सिहोर, भोपाल और इंदौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इंदौर संभाग के जिलों के अधिकतम तापमान में सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई।

न्यूनतम तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल संभाग के जिलों में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। वहीं उज्जैन संभाग के जिलों में यह सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में यह सामान्य से 1.8 से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा।

सूबे में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर (शहडोल) दर्ज किया गया।