तूफान अर्नब का असर बरकरार; एमपी के इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट
तूफान अर्नब के कारण बने वेदर सिस्टम से मध्य प्रदेश में बारिश वाला मौसम देखा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
तूफान अर्नब का प्रभाव कम होने के बाद भी एमपी में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और शहडोल समेत कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बेमौसम हो रही बारिश से खेतों में धान की फसल और मंडियों में रखे अनाज को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आंधी-बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और मौसम में ठंड बढ़ गई है। आगामी 2 नवंबर तक प्रदेश में ऐसा ही मिला-जुला मौसम बना रहेगा।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही एमपी के अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों में गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान, रीवा और सागर संभागों में कई स्थानों पर जबकि ग्वालियर, चंबल और शहडोल संभागों में कुछ स्थानों परबारिश दर्ज की गई है। भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभागों में भी इक्का-दुक्का स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है।
अपडेट जारी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।