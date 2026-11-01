अब तूफान मुरासु एमपी में कराएगा बारिश; 5 नवंबर तक किन जिलों बारिश?
Madhya Pradesh Weather: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'मुरासु' 3 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराएगा। इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी तेज हवाएं चलने और बारिश की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव रविवार को चक्रवाती तूफान मुरासु में तब्दील हो गया। इसके 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर नेल्लोर और नरसापुर के बीच टकराने की आशंका है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस तूफान के प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश भी हो सकती है।
3 से 5 नवंबर के दौरान मौसम रहेगा खराब
मौसम विभाग ने इस तूफान के साथ ही अन्य वेदर सिस्टमों के प्रभाव से 3 से 5 नवंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
कैसे रहेंगे अगले 24 घंटे?
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है।
2 नवंबर को इन जिलों में बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 2 नंवबर को एमपी के सिंगरौली, सीधी, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है।
3 और 4 नवंबर को इन जिलों में येलो अलर्ट
3, और 4 नवंबर को एमपी के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।
5 नवंबर को इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 5 नवंबर को एमपी के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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