मध्य प्रदेश में आफत बन बरसेंगे बदरा, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; कहां-कहां येलो अलर्ट?
मध्य प्रदेश में मॉनसूनी बारिश परेशानी बढ़ाती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
Madhya Pradesh Weather Forecast: मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मॉनसूनी बारिश मुश्किलें खड़ी करती नजर आ रही है। बीते 24 घंटों के दौरान, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शहडोल और रीवा डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई को राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में भारी बारिश भी देखी जा सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दतिया, भिंड, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तूफानी हवाओं की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर, मैहर और पांढुर्ना जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
कल इन जिलों में झमाझम बरसेंगे बदरा
मौसम विभाग ने कल 10 जुलाई को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्ना जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
कल इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने कल 10 जुलाई को झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज और सतना जिलों में भी गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलने का अनुमान है।
9 जुलाई से बारिश में आएगी कमी
मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक राज्य में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की मानें तो दक्षिण-पश्चिम मॉनसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ गया है। 9 जुलाई से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित देश के मध्य हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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