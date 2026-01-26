Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश के मौसम में कल से दिखेगा उलटफेर; 2 दिन होगी बारिश, कहां-कहां अलर्ट?

संक्षेप:

MP Weather Update: मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, दो दिन मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 

Jan 26, 2026 03:54 pm IST Krishna Bihari Singh
Madhya Pradesh Mausam: मध्य प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। उससे पहले राज्य के अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं उज्जैन, सागर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में भी तापमान में गिरावट देखी गई।

कोहरा भी छाएगा

मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में 27 जनवरी को होगी बारिश

मौसम विभाग ने 27 जनवरी को मुरैना, भिंड, श्योपुरकलां, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना, अशोक नगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, अशोकनगर, गुना, नरसिंगपुर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, सिहोर, हरदा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, भोपाल, निमच और मंदसौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में 28 को बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के श्योपुरकलां, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रीवा, सतना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में भी 28 जनवरी को मौसम खराब होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान झंझावात और वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं।

इन राज्यों में भी बदलेगा मौसम

इसके साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में भी मौसम बदलने वाला है। 26 से 28 जनवरी के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में जोरदार बारिश और बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ओले भी गिर सकते हैं। बिहार, महाराष्ट्र और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
