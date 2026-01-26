मध्य प्रदेश के मौसम में कल से दिखेगा उलटफेर; 2 दिन होगी बारिश, कहां-कहां अलर्ट?

संक्षेप: MP Weather Update: मध्य प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, दो दिन मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

Madhya Pradesh Mausam: मध्य प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को मध्य प्रदेश में गरज-चमक के साथ अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। उससे पहले राज्य के अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो मध्य प्रदेश के रीवा संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं उज्जैन, सागर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में भी तापमान में गिरावट देखी गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कोहरा भी छाएगा मौसम विभाग ने अगले 18 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों के अलग-अलग हिस्सों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा। मौसम विभाग ने 27 और 28 जनवरी को मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में 27 जनवरी को होगी बारिश मौसम विभाग ने 27 जनवरी को मुरैना, भिंड, श्योपुरकलां, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना, अशोक नगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, अशोकनगर, गुना, नरसिंगपुर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, सिहोर, हरदा, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगर मालवा, भोपाल, निमच और मंदसौर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।

इन जिलों में 28 को बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के श्योपुरकलां, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रीवा, सतना, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में भी 28 जनवरी को मौसम खराब होने की चेतावनी दी है। इन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान झंझावात और वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं।