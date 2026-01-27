Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp mangawan two men attacked abused bjp mla Narendra Prajapati on his bday see full details
जन्मदिन पर गाली-गलौच और अटैक; MP के बीजेपी विधायक से शराब पीकर भिड़ गए दो युवक

जन्मदिन पर गाली-गलौच और अटैक; MP के बीजेपी विधायक से शराब पीकर भिड़ गए दो युवक

संक्षेप:

भोजन और प्रसाद ग्रहण कर जब सभी अतिथि चले गए, तब वहां व्यवस्थापक कार्यकर्ताओं के साथ विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति मौजूद थे। उसी दौरान ग्राम सूरा निवासी दो युवक रिंकू सिंह और गुड्डू सिंह उर्फ गड़ासा नशे की हालत में पहुंचे और विधायक को गंदी गंदी गाली देने लगे।

Jan 27, 2026 03:45 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, मनगंवा
share Share
Follow Us on

रीवा जिले के मनगंवा विधायक के नरेंद्र प्रजापति के साथ उनके जन्मदिन पर ही गाली-गलौज और हमल करने का प्रयास हुआ है। शराब के नशे में दो युवकों ने विधायक के साथ साथ विवाद करते हुए हमला करने का प्रयास किया, जो सफल नहीं रहा। मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षा गार्ड ने बीच बचाव किया नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि मनगंवा विधायक ने अपने साथ हुई इस घटना की पुलिस में लिखित शिकायत नहीं की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रीवा जिले के मनगवां विधायक इंजी. नरेंद्र प्रजापति का बीते दिन 25 जनवरी को सूरानाथ हनुमान मंदिर परिसर में हिंदू उत्सव के साथ जन्मदिन मनाया गया था। इस सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ, पूजा-अर्चना और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। भोजन और प्रसाद ग्रहण कर जब सभी अतिथि चले गए, तब वहां व्यवस्थापक कार्यकर्ताओं के साथ विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति मौजूद थे। उसी दौरान ग्राम सूरा निवासी दो युवक रिंकू सिंह और गुड्डू सिंह उर्फ गड़ासा नशे की हालत में पहुंचे और विधायक को गंदी गंदी गाली देने लगे। दोनों ने विवाद के बीच हमला करने की कोशिश की। गनीमत रही की विधायक के साथ मौजूद सुरक्षा गार्ड और अन्य लोगों ने बीच बचाव किया, नहीं तो उपद्रवियों द्वारा विधायक पर हमला करने की योजना थी।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि मनगंवा विधायक ने अपने साथ हुई इस घटना की पुलिस में लिखित शिकायत नहीं की है। इस घटना से सवाल उठता है कि क्या अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। क्या असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद है कि वो विधायक पर भी हमला करने की कोशिश कर सकते है। हालांकि इसके पीछे शराबी युवकों की क्या मंशा थी यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। युवकों की विधायक के प्रति कोई नाराजगी थी या फिर किसी की कोई सोची समझी साजिश।

रीवा से सादाब सिद्दीकी

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Rewa
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|